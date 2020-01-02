武漢不明肺炎疫情 返台旅客：當地生活作息正常

東方航空由中國大陸武漢起飛的班機，搭載80多名乘客在2日下午5時34分抵台，疾管署也在空橋門口增設簡單的檢疫站，登機檢疫後，航班旅客身體都無異狀。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月2日

（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）因應中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署啟動邊境檢疫應變措施，東方航空今天從武漢直飛桃園航班乘客檢疫正常，乘客表示，武漢的生活作息正常，不過會互相提醒小心防範。

中國武漢市出現數名肺炎病例，疾病管制署除了向中國疾控中心及世界衛生組織（WHO）窗口確認疫情訊息，也加強入境旅客發燒篩檢，並針對從武漢直航入境班機進行登機檢疫。

東方航空由中國大陸武漢起飛的班機，搭載80多名乘客在下午5時34分抵台，疾管署除了在空橋門口增設簡單的檢疫站，宣導人員也會登機並口頭詢問並主動評估旅客健康情形，同時宣導相關預防措施，並提醒旅客，10天內若有身體不適，應通報1922防疫專線協助就醫，登機檢疫後，航班旅客身體都無異狀。

返台乘客魏先生表示，自己住在武漢市中心區，有聽說狀況是發生在市場，不過目前已關閉。武漢當地民眾也會透過手機傳送相關訊息狀態，官方也有在報紙上宣導，雖然因此額外戴口罩的人並不多，不過朋友間都會互相提醒要小心。

也是搭乘這個航班的藝人九孔表示，這次到大陸去做演唱會，沒有特別出門逛街，所以感覺不出有何不同，機場也沒有額外的檢疫措施，與平常一樣，反而是台灣的機場比較嚴謹，但他認為這是好事，國人的健康需要大家一起維護，就跟防範非洲豬瘟一樣人人有責。

而中華航空公司從武漢直飛桃園的班機，將在今晚9時25分抵台，疾管署防疫人員同樣會進行登機宣導及評估作業，至於登機檢疫的施行期限，將視中國疫情發展而定。（編輯：李錫璋）1090102

因應中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署啟動邊境檢疫應變措施，中國大陸武漢直飛桃園的航班，疾管署除了在空橋門口增設簡單的檢疫站，宣導人員也會登機並口頭詢問並主動評估旅客健康情形，同時宣導相關預防措施。（衛生福利部疾病管制署提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 109年1月2日