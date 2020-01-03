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YouBike2.0 公館地區及台大校園15日起試辦3個月

最新更新：2020/01/03 12:24
台北市交通局表示，15日起將試辦YouBike2.0計畫3個月，範圍為公館地區及台大校園，後續再評估全市設置的可能。（圖取自台北市政府交通局網頁dot.gov.taipei）
台北市交通局表示，15日起將試辦YouBike2.0計畫3個月，範圍為公館地區及台大校園，後續再評估全市設置的可能。（圖取自台北市政府交通局網頁dot.gov.taipei）

（中央社記者陳怡璇台北3日電）北市交通局表示，15日起於公館地區試辦YouBike2.0，提供102站共約1800個車柱及500輛新式公共自行車讓民眾體驗，試辦3個月後再評估是否全市推動。

台北市交通局表示，考量YouBike現有系統於設置租賃站時需介接市電，且設置須達固定規模方符合經濟效益，不利後續增站擴展服務密度。

為提供更便利的公共自行車服務，推出YouBike2.0計畫，採車上機及輕樁設計概念，降低租賃站設站限制，未來將藉由車體之車機通訊作為借還車輛的操作平臺，除具備文字顯示功能，也新增QRcode掃碼租車服務。

考量既有租賃站點在捷運公館站周邊使用情形較高，15日起將試辦YouBike2.0計畫3個月，範圍為公館地區及台大校園，後續再評估全市設置的可能。

YouBike2.0系統無法與既有設備相互借還，為利於辨識，在車身設計上採取珍珠白及黃色，車柱設計則僅可停放一輛車。YouBike官網頁籤項目中新增YouBike2.0資訊讓使用者方便尋找。（編輯：方沛清）1090103

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