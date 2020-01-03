黑鷹直升機失事 台北101點燈悼念殉職將士

悼念殉職國軍弟兄，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。（台北101提供） 中央社記者吳柏緯傳真 109年1月3日

（中央社記者吳柏緯台北3日電）國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難，舉國哀慟。台北101外牆燈網今晚亮起，「謝謝您們畢生守護我們的家」等文字，悼念殉職國軍將士。

為了悼念在2日不幸因為黑鷹直升機失事，而殉職的參謀總長沈一鳴少將等8位軍士官，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。

台北101指出，在國軍與國家痛失英才，全民悲慟不已的時刻，希望透過點燈打字，悼念與感謝殉職的總長、次長與諸位國軍將士多年來為台灣安全所付出的努力，向逝者致上最高哀悼與敬意，也願傷者早日康復。

台北101在臉書設了一個「祈願平安」相簿，包含6張大樓打上悼念與感恩文字的照片，到晚上10時前已有100多位網友留言。

有網友寫道「由衷感謝你們！這社會需要如此的同理與共感」、「謝謝101這份溫情，全台灣的軍人與軍眷都會由衷感謝」，也有人留言「天佑善良的台灣」。（編輯：蘇志宗）1090103

悼念殉職國軍弟兄，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。（台北101提供） 中央社記者吳柏緯傳真 109年1月3日

悼念殉職國軍弟兄，台北101今晚利用外牆燈網，展示「悼念總長、國軍將士，國人都是您們的家人，謝謝您們畢生守護我們的家。致敬 國軍將士」文字。（台北101提供） 中央社記者吳柏緯傳真 109年1月3日