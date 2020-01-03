更多編輯台推薦新聞：
2020性別圖像出爐 行政院：台灣性平亞洲居冠
生活

2020性別圖像出爐 行政院：台灣性平亞洲居冠

日產前董事長逃亡充滿好萊塢元素 紐時揭戈恩真找過製片
國際

日產前董事長逃亡充滿好萊塢元素 紐時揭戈恩真找過製片

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

流感抗病毒藥物公費使用時機遭疑 疾管署澄清

最新更新：2020/01/03 22:23
一名胸腔內科醫師3日質疑流感抗病毒藥物公費使用時機，引起討論。圖為抗病毒藥物瑞樂沙。（圖取自GSK 001 YouTube頻道）
一名胸腔內科醫師3日質疑流感抗病毒藥物公費使用時機，引起討論。圖為抗病毒藥物瑞樂沙。（圖取自GSK 001 YouTube頻道）

（中央社記者陳偉婷台北3日電）一名胸腔內科醫師今天質疑流感抗病毒藥物公費使用時機，引起討論。疾管署副署長莊人祥說，政策優先建議使用某款藥物是因先進先出原則，醫師可依專業判斷給藥，民眾不需自費。

一名胸腔內科醫師晚間在臉書引述個案狀況指出，該病人感染流感，因之前曾在急診使用抗病毒藥物瑞樂沙無效，要求醫師要開另一款藥物克流感。但因已開過瑞樂沙，無法再公費開立克流感，只好讓病人自費。但事後卻遭病人投訴。

這名胸腔內科醫師指出，該病患宣稱是疾管署員工，且說政策要求優先使用瑞樂沙是因為「買太多」。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，政府採購的公費流感抗病毒藥劑（包括克流感/易剋冒/瑞樂沙）為世界衛生組織建議因應流感大流行的重要策略，儲備不同藥物機制的抗病毒藥物，以防流感病毒對其中之一產生抗藥性。

疾管署在每年季節性流感疫情高峰期也會放寬公費藥劑使用條件，釋出效期最短的藥劑作為季節性流感治療使用，提供民眾一般醫療需求。

莊人祥說，目前抗病毒藥物約319.5萬盒，包含克流感98.6萬、易剋冒（克流感的學名藥）170.1萬、瑞樂沙50.8萬。瑞樂沙並沒有「買太多」，但因瑞樂沙屬鼻吸式藥劑，幼童使用比較不習慣，對於一般民眾也可能要經過教學才能正確使用；臨床醫師也可能因使用習慣而不常開立，導致瑞樂沙的使用量都偏少，政策才會希望優先用瑞樂沙。

莊人祥表示，請院所優先使用瑞樂沙是依藥品「先進先出」原則，但醫師可依病患狀況及其專業判斷，開立適當的公費藥劑予病患使用；且如已使用過一種公費流感抗病毒藥劑完成療程，經醫師評估需再用藥者，仍可由醫師依專業判斷，再開立適當的公費藥劑給病患。

此外，莊人祥表示，臨床上常有誤會，以為抗病毒藥物是健保給付，但是疾管署公費購買，本來應民眾自費。疾管署遵循諮詢會專家建議，平時提供新型A型流感通報病例及其接觸者、流感併發重症等對象使用，以減少併發重症及死亡。（編輯：唐聲揚）1090103

影片來源：衛生福利部疾病管制署YouTube頻道
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報