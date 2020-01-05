5隻超萌緝毒犬寶寶 海關徵求寄養家庭

近期有4到5胎的拉不拉多緝毒犬幼犬誕生，海關對外徵求寄養家庭。（緝毒犬培訓中心提供）中央社記者吳佳蓉傳真 109年1月5日

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）近期有4到5胎的拉不拉多緝毒犬幼犬誕生，原寄養家庭數量無法支應，海關對外徵求寄養家庭，以幫助狗狗社會化、培養獨立性，未來成為獨當一面的執勤犬，歡迎家住新竹及彰化間，有庭院者參與。

財政部關務署官員表示，這幾個月先後有5隻拉不拉多緝毒犬媽媽懷孕，幼犬數量達20多隻，毛色從黑色、米色到白色都有；為幫助這群小小生力軍，未來能完成培訓、獨立執勤，2個月到1歲間的寄養家庭經驗相當關鍵，但目前寄養家庭數目不足，希望徵求更多民眾加入。

關務署官員指出，緝毒犬幼犬在寄養家庭期間的飼料、用具，培訓中心都會負擔，醫藥費、預防接種費用等也可實報實銷，寄養家庭若外出旅遊，也可暫時將幼犬帶回培訓中心，不用擔心費用及旅遊照料等問題。

對寄養家庭條件的要求包括，家住新竹以南到彰化以北，有可讓幼犬生活的庭院，庭園四周有足夠高的圍籬，且有時間帶幼犬出門進行社會化訓練等。

關務署官員說，限定範圍主要考量幼犬每月都要帶回位於台中的培訓中心測試評估，培訓中心人員也要定期進行訪視，距離太遠可能耗費過多人力經費成本。要求要有庭院，則是為了培養幼犬的獨立性，若與人類的生活空間太近，養成「黏TT」、跟前跟後、被主人指令制約的習慣，未來很難於獨立執勤時作出判斷。

關務署官員表示，希望民眾理解，緝毒犬幼犬與的培育方式與飼養寵物幼犬不同，「淡淡的愛」才能幫助狗狗在未來順利養成執勤能力；寄養家庭成員不須時時刻刻在家陪伴幼犬，但要有時間帶狗狗出去進行社會化訓練。

關務署官員呼籲，也希望一般店家對緝毒犬幼犬能更為友善體諒，讓他們到店裡走走，認識環境，幫助訓練，緝毒犬幼犬未來若能順利完成培訓，對國家社會都有很大貢獻。

關務署指出，統計近年只有兩成緝毒犬幼犬能順利通過訓練，真正成為緝毒犬，因此，從先天基因到後天寄養、社會化、課程訓練等，各個環節都很重要。近年海關也開始與其他單位合作，不適合擔任緝毒犬的狗狗，有些會視能力、個性提供給其他單位，轉作檢疫犬、搜救犬、偵爆犬等。

關務署官員說，要成為執勤犬的拉不拉多，一定要夠活潑，膽子夠大，具有獨立性及社會化程度充足，訓練中會視每隻狗狀況，思考適合成為哪類執勤犬。舉例來說，檢疫犬需要超愛吃，適合以吃的東西來做獎賞鼓勵，緝毒犬則是要超愛玩，訓練時就以互動、玩具方式給予獎賞，搜救犬則是要有能適用各種極端環境的適應力。（編輯：林淑媛）1090105

近期有4到5胎的拉不拉多緝毒犬幼犬誕生，海關對外徵求寄養家庭，其中一隻幼犬，在培訓中心接受聽噪音訓練時，自行將頭埋在水泥磚中間，用水泥磚摀起耳朵，模樣相當可愛。（緝毒犬培訓中心提供）中央社記者吳佳蓉傳真 109年1月5日