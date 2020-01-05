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武漢疑爆發SARS
中國武漢市爆發不明原因肺炎，民眾擔憂SARS重現。武漢當局12月31日證實有關不明原因肺炎的緊急通知文件是真的；中國國家衛生健康委員會已派出專家組展開檢測核實工作。
武漢疑爆發SARS
新聞專題
武漢疑爆發SARS6/14

香港疑似不明肺炎再增6例 疾管署：持續監測

最新更新：2020/01/05 14:43
香港當局4日公布啟動預防傳染病的嚴重應變級別，以應付正在中國大陸武漢爆發的不明肺炎；圖為2003年SARS在港爆發時，醫療當局測試預防措施。（港府提供）中央社記者張謙香港傳真　109年1月4日
香港當局4日公布啟動預防傳染病的嚴重應變級別，以應付正在中國大陸武漢爆發的不明肺炎；圖為2003年SARS在港爆發時，醫療當局測試預防措施。（港府提供）中央社記者張謙香港傳真　109年1月4日

（中央社記者張茗喧台北5日電）武漢爆發不明原因肺炎疫情，香港截至昨天中午共通報8起疑似病例，短短1天再增6例。疾管署說，若香港個案確診不明肺炎且有擴散疑慮，才會評估調整對港管制措施，將持續監測。

中國武漢市去年底爆發多起不明原因肺炎，27名病例中有7人重症，大多和華南海鮮市場有關，患者臨床表現以發燒為主，少數出現呼吸困難、胸部X光片呈雙肺浸潤等狀況，外界擔心可能是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）重現，如今病例數已增至44例，但中國官方卻未公布病毒檢驗相關結果。

衛生福利部疾病管制署當晚即宣布針對武漢直飛台灣的班機進行登機檢疫，截至目前共對8班機、747名旅客及機組員進行登機檢疫，有8人出現發燒症狀，但因症狀輕微，經防疫醫師評估後已返家休息；醫療院所方面則未通報任何有武漢旅遊史的患者。

然而，同樣對武漢旅客進行監測的香港，疑似案例數卻不斷攀升，截至昨天中午，香港共通報8例有武漢旅遊史的病例，8人均未造訪華南海鮮市場，5例確診為流感或腸病毒，另有3例檢驗中。

根據外媒報導，從昨天中午至今又收到6起疑似個案通報，患者都有武漢旅遊史，回到香港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀。

疾管署副署長莊人祥接受媒體電訪時表示，香港疑似病例數雖增加，但仍需進一步了解確診狀況，除非有確診病例且有擴散疑慮，才會評估調整香港風險、加強管制措施等，強調會持續監測香港狀況。（編輯：管中維）1090105

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