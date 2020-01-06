78間全聯可打流感疫苗 疾管署籲公費對象速接種

疾管署宣布全台78家全聯可接種公費流感疫苗公費流感疫苗自1日起開放第3階段接種，衛福部疾管署長周志浩（左）6日宣布在全台78間全聯福利中心門市設置接種站，呼籲符合公費資格接種對象儘速接種。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 109年1月6日

（中央社記者張茗喧台北6日電）公費流感疫苗元旦起開放第3階段接種，疾管署今天宣布在全台78間全聯門市設置公費疫苗接種站，呼籲孕婦、幼兒園托育人員、50歲以上等公費對象儘速接種。

政府今年提供600萬劑公費流感疫苗，首次從3價疫苗升級成4價流感疫苗，可防範2種A型、2種B型流感病毒，但因世界衛生組織延遲公布流感疫苗選株結果，台灣也因應疫苗延遲到貨改為分3階段開打，第3階段已於元旦起開放接種。

為了增加民眾接種疫苗便利性，衛生福利部疾病管制署今天舉辦記者會宣布第3度和全聯福利中心合作，即起在全台78間全聯門市設置疫苗接種站。

疾管署長周志浩表示，今年民眾接種疫苗相當踴躍，目前已有超過400萬人完成接種，元旦起開放接種的對象除了孕婦、高風險慢性病人為流感高危險群外，扮演家中經濟支柱角色的50歲以上中壯年族群也屬公費對象，務必盡快打疫苗，避免感染流感影響工作。

此外，家有未滿6個月大嬰兒的父母及幼兒園托育人員等，由於經常接觸免疫發展尚未健全的嬰幼兒，也是疾管署點名接種疫苗的重要族群，呼籲在流感疫情達高峰前儘速完成接種。

全聯營運長蔡篤昌表示，全聯繼去年提供接種民眾一瓶礦泉水及3顆奇異果，今年1月6日至9日更提供每間門市前100名接種民眾一瓶礦泉水及3顆蘋果，象徵平平安安，也鼓勵民眾採買年貨之餘踴躍接種流感疫苗。（編輯：張雅淨）1090106