78間全聯可打流感疫苗 疾管署籲公費對象速接種
最新更新：2020/01/06 17:09
疾管署宣布全台78家全聯可接種公費流感疫苗公費流感疫苗自1日起開放第3階段接種，衛福部疾管署長周志浩（左）6日宣布在全台78間全聯福利中心門市設置接種站，呼籲符合公費資格接種對象儘速接種。（疾管署提供）中央社記者張茗喧傳真 109年1月6日
（中央社記者張茗喧台北6日電）公費流感疫苗元旦起開放第3階段接種，疾管署今天宣布在全台78間全聯門市設置公費疫苗接種站，呼籲孕婦、幼兒園托育人員、50歲以上等公費對象儘速接種。
政府今年提供600萬劑公費流感疫苗，首次從3價疫苗升級成4價流感疫苗，可防範2種A型、2種B型流感病毒，但因世界衛生組織延遲公布流感疫苗選株結果，台灣也因應疫苗延遲到貨改為分3階段開打，第3階段已於元旦起開放接種。
為了增加民眾接種疫苗便利性，衛生福利部疾病管制署今天舉辦記者會宣布第3度和全聯福利中心合作，即起在全台78間全聯門市設置疫苗接種站。
疾管署長周志浩表示，今年民眾接種疫苗相當踴躍，目前已有超過400萬人完成接種，元旦起開放接種的對象除了孕婦、高風險慢性病人為流感高危險群外，扮演家中經濟支柱角色的50歲以上中壯年族群也屬公費對象，務必盡快打疫苗，避免感染流感影響工作。
此外，家有未滿6個月大嬰兒的父母及幼兒園托育人員等，由於經常接觸免疫發展尚未健全的嬰幼兒，也是疾管署點名接種疫苗的重要族群，呼籲在流感疫情達高峰前儘速完成接種。
全聯營運長蔡篤昌表示，全聯繼去年提供接種民眾一瓶礦泉水及3顆奇異果，今年1月6日至9日更提供每間門市前100名接種民眾一瓶礦泉水及3顆蘋果，象徵平平安安，也鼓勵民眾採買年貨之餘踴躍接種流感疫苗。（編輯：張雅淨）1090106
流感小百科
- 流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。
- 流感症狀是什麼？
包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。
- 何時要就醫？
流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。
雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。
- 如何預防保健？
加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。
- 資料來源：衛福部疾管署