空氣品質不佳 中火連4日減發超過6成

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）今天空氣品質不佳，西部地區空氣品質指標（AQI）達「橘色提醒」等級。台電表示，多個電廠配合降載，其中，台中電廠實際發電量約37.7%，已經連續4天減發超過6成。

行政院環境保護署今天表示，受到渦流影響，中部及雲嘉南污染物濃度上升影響，西半部地區空氣品質多為橘燈提醒，對敏感族群不健康。環保署預計8日東北季風增強，西半部擴散條件轉佳，空氣品質將逐漸好轉。

台電會配合空氣品質狀況，並以供電穩定、滿足用電需求為前提，讓燃煤機組進行降載。根據台電官網，截至下午5時，協和電廠、台中電廠以及興達今天已完成自主降載，總計降載5次，非歲修降載電量3625.5萬度，歲檢修2722.5萬度，共計降載6348萬度。

進一步觀察台中電廠降載狀況，台中電廠今天因歲修及廢照4部機組停機，其餘6部機組均降載減排。以全廠裝置容量中實際運轉發電的比例來計算，今天實際發電量約37.7%，中火自3日以來擴大降載，已經連4天減發超過6成。

根據環保署資料，空污來源眾多，電業影響占比約5.4%，顯現電力業並非唯一污染源。即便如此，台電仍以「三階段」推動減煤目標，短期從源頭控管降載減燒，調度天然氣以及再生能源等機組，中期施作環保改善工程，長期則是新增燃氣機組。（編輯：黃國倫）1090106