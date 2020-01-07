流感疫情進入高峰 47歲女發病5天內過世

（中央社記者陳偉婷台北7日電）流感疫情進入高峰，單週逾11.3萬人次因類流感就醫。上週增79例流感併發重症，新增2例因流感死亡個案，其中一名47歲女性，發病5天內就過世，為本流感季最年輕死亡個案。

根據疾病管制署統計，國內上週（12月29日至1月4日）門急診類流感就診達11萬3987人次，較前一週略升，評估整體疫情已進入高峰期。近4週流感群聚案共83起，以校園為多，社區流行病毒則以A型H1N1為主，約占76%。

上週新增79例流感併發重症病例，以感染A型H1N1（71例）為多。2019年10月1日至今累計499例流感併發重症，比往年同期高，其中456例感染H1N1；死亡個案則有26例（22例感染H1N1），並沒有高於往年同期。

疾管署防疫醫師林詠青下午在疫情週報時表示，上週新增2例經審查確定為流感死亡個案，分別為北部67歲女性和南部47歲女性。67歲女性有心血管疾病；47歲女性則有癌症史，發病時頭痛、咳嗽，後來病情嚴重住院，已有肺炎，最後因肺炎、敗血性休克離世，從發病到過世不到5天，也是本流感季年紀最輕的死者。

林詠青表示，統計發現，目前499名流感重症病例中，僅3人施打疫苗；26名因流感逝世者，沒有人接種流感疫苗。今年1月1日起，已開放所有公費對象接種流感疫苗，符合資格者應儘速接種。

國泰醫院小兒科主治醫師王麗君下午也在疫情週報表示，臨床上家長最常問的問題包含，小孩如果有輕微感冒、咳嗽，能不能接種疫苗；王麗君說，這種情況可以接種，但如果發燒或其他嚴重疾病，就會建議暫緩施打。

至於流感疫苗能不能跟其他疫苗一起施打；王麗君說，流感疫苗為不活化疫苗，可以和其他常規疫苗同時接種於不同部位，或是間隔任何時間接種。有些家長也擔心疫苗不良反應，但根據監測，並沒有嚴重的不良反應狀況。

疾管署副署長莊人祥則表示，如為6個月以上未滿9歲，且已於108年12月8日後首次接種第一劑流感疫苗的幼兒，記得於接種後間隔4週以上再接種第二劑，才能獲得完整保護力。

莊人祥說，截至1月5日止，全國公費流感疫苗接種數達407.8萬劑，還剩約196.4萬劑。目前已是流感高峰期，接種疫苗為預防流感最有效的方法，提醒符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

疾管署提醒，民眾前往接種疫苗前可透過疾管署「流感防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/）查詢合約院所並打電話確認，節省等候時間。（編輯：方沛清）1090107