比胰臟癌更要命 小細胞肺癌6成患者活不過1年

（中央社記者張茗喧台北7日電）說起癌王，多數人會聯想到胰臟癌，卻不知「小細胞肺癌」更要命，由於發現時往往已是末期且20年沒有新藥問世，多達60%患者活不過1年，老化、抽菸和空氣汙染是重要危險因子。

根據衛生福利部民國105年癌症登記報告，全台一年有1萬3488人確診肺癌，其中90%屬於非小細胞肺癌，約10%為小細胞肺癌。

小細胞肺癌看似患者數不多，一年只有約1300多人，但因發現時大多為晚期、惡化快、易轉移、易復發，而且過去20年來幾乎沒有新藥問世，患者只能靠化學治療苦撐，多達60%患者活不過1年，5年存活率更只有6%，比堪稱「癌王」的胰臟癌更致命。

台北醫學大學人體研究處人研長李岡遠表示，小細胞肺癌顧名思義特別小顆，加上屬於神經內分泌瘤、複製速度快，很容易就跑到其他部位，確診時有近一半患者都出現腦轉移且為晚期，96%不適合進行手術，即便早期發現以手術切除，多數也會在6個月到12個月內復發。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，35年前他還是住院醫師時，小細胞肺癌患者若病程進入擴散期，患者只剩1個月壽命，即便還未進入擴散期也只能再活2到3個月，多數患者確診後只能直接回家，根本無藥可醫。

陳育民說，如今雖有化療可對抗小細胞肺癌，但患者復發速度相當快，過去20年來也沒有新藥問世，患者的治療被迫陷入空窗期，直到免疫療法問世，患者才終於有了一線生機，去年11月也取得免疫療法適應症。

李岡遠表示，由於小細胞肺癌腫瘤突變負荷量高，容易被免疫細胞辨識，近年國際研究也證實免疫療法合併化療的治療方案，有助延長小細胞肺癌患者的存活期。

李岡遠說，若患者單純接受傳統化療，近60%活不過1年，但免疫療法合併化療，50%患者活超過半年、1/3患者存活超過1年半，而且在65歲以上高齡族群中更為明顯。

台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕指出，這種新療法之所以有效，可能是化療清除了體內的老廢免疫細胞，替免疫細胞「汰舊換新」，免疫療法又能強化免疫能力，形同壯大體內抗癌部隊，他並呼籲高齡患者切勿放棄治療。

睽違20年，小細胞肺癌總算有新療法可用，但免疫療法藥費破百萬元，平民小老百姓根本用不起。

陳育民呼籲健保署應盡速將小細胞肺癌納入免疫療法給付範圍，一方面是小細胞肺癌患者人數不多，即便給付條件嚴苛，不見得每個患者都能用到藥，但只要一納入健保給付，自費價格也會跟著降，平均降幅達30%，仍可造福患者。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良提醒，肺癌早期症狀不明顯，僅部分會出現咳嗽、沙啞、血痰、胸痛、喘，就小細胞肺癌來說，老化、抽菸和空氣汙染是最大的危險因子，呼籲吸菸史超過30年，有肺癌病史、特定職業暴露、氡氣暴露，以及有肺癌家族史者都是高危險族群，建議定期做低劑量電腦斷層檢查。（編輯：葉俐緯）1090107