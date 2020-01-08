OTT專法還要再等等 NCC：國際首例須謹慎討論

NCC研議規管OTT的視聽串流服務法草案，並未如期於2019年年底端出，NCC坦言因是國際首例，仍需要一點時間討論。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北8日電）NCC研議規管OTT的視聽串流服務法草案，並未如期於去年年底端出，NCC坦言因是國際首例，仍需要一點時間討論。目前的草案方向除了低度管理之外，還會納入資訊揭露、提升在地內容等規範。

為了因應如雨後春筍般冒出的數位串流平台，國家通訊傳播委員會（NCC）去年起著手制定「視聽串流服務法」草案，研議相關規管措施。原本草案預計於去年年底提出，不過由於仍有不少條文內容仍需跨部會討論、蒐集業者的意見，並未如期提出，目前仍持續努力。

NCC綜合規劃處簡任視察王伯珣表示，去年在草案構想的階段，就有邀請業者座談討論，初步擬定了低度管理的方向，後續在這樣的脈絡下持續討論，然而由於「視聽串流服務法」這樣的法治化規管OTT，在國外沒有類似的法規依循，因此必須更加謹慎，國外也都在看台灣怎麼做。

王伯珣進一步說明，雖然草案還在蒐集資料與討論，尚未送到委員會，但是就目前雛型構想，同時依循低度管理的精神，包含抓大放小、保護消費者、資訊揭露、提升在地內容的產製。此外，NCC也會跨部會討論，例如文化部是否能在內容產製的部分提供什麼樣的建議或協助。

至於檯面上比較大的業者，例如Netflix，NCC則希望在規管的同時也能請他們提供協助，提升台灣的文化傳播權，也盼能夠與這樣的國際業者在人才與內容方面進行交流。

OTT是Over-The-Top的縮寫，泛指將內容與服務架設在網路之上，供用戶使用的行為。例如影視平台Netflix、KKTV、愛奇藝，都屬於OTT。（編輯：張均懋）1090108