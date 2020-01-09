1/11投票日小確幸 台南市路邊停車格免收費

（中央社記者張榮祥台南9日電）因應總統立委選舉，台南市政府今天宣布，投票日當天全市路邊停車格暫停收費，若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場收費，已涉及竊占、詐欺等罪嫌，警方將加強查緝。

台南市交通局長王銘德今天表示，市長黃偉哲已指示11日投票當天，台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）暫停收費。

台南市停車管理處長黃俊傑說，台南市11日路邊停車路段暫停收費，但委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採24小時收費營運。

另外，台南市停車管理處（中西區南門路繳費服務處、安平車輛保管場）投票日當天將暫停服務，但民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付繳納停車費。

除線上支付外，民眾也可持繳款期限內的停車單，前往全國7-11、全家、萊爾富、OK、美廉社、家樂福等繳費；若停車單遺失，則能前往7-11「ibon便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」等查詢補單，再到門市櫃檯繳費。（編輯：洪學廣）1090109