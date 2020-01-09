App Store元旦消費3.86億美元 創單日新高

蘋果公司（Apple）宣布，開發者在App Store上的收入已經超過1550億美元，App Store每週到訪人次超過5億。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月9日

（中央社記者吳家豪台北9日電）蘋果公司（Apple）營收動能從硬體裝置轉向服務，旗下應用程式商店App Store在2020年元旦的消費金額達3.86億美元（約新台幣115.7億元），較去年成長20%，寫下新單日紀錄。

根據蘋果最新公布的數據，App Store使用者在去年聖誕夜和新年期間消費了創紀錄的14.2億美元，年增16%。

Apple Internet軟體和服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）表示，2019年是蘋果成立以來，推出各項服務規模最大的一年。蘋果為使用者推出數項新體驗，同時為使用者的隱私權和安全性設下標準。

蘋果2019會計年度第4季營收達640.4億美元，年增1.8%，優於市場預期的629.9億美元；其中服務事業營收達125.1億美元、創歷史新高，可見蘋果營收動能主要依賴無線耳機AirPods等穿戴式裝置熱銷，以及App Store、串流音樂訂閱等服務事業日益茁壯。

蘋果回顧各項服務時指出，自2008年推出App Store以來，每週到訪人次已超過5億人，開發者獲利已超過1550億美元。

串流音樂服務Apple Music提供超過6000萬首歌曲，2019年的亮點之一是新的歌詞同步顯示功能，已有超過50%的使用者在iOS 13上用過這項功能。

此外，Apple TV+是第一個在推出當年就獲得金球獎和美國演員工會獎數項提名的影音串流平台，也是第一個且唯一一個在100多個國家和地區即時推出的串流媒體服務。

遊戲訂閱服務Apple Arcade可以讓使用者遊玩100多款獨家提供的遊戲，預計在2020年，Apple Arcade每月都會加入全新遊戲及擴增內容。（編輯：鄭雪文）1090109