雙北公車上下車皆刷卡 2/1起少刷就沒轉乘優惠

（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市公運處表示，公車上下車刷卡2月1日起實施第二階段，搭雙北公車如果少刷卡，無法享有後續轉乘優惠。

台北市公共運輸處提醒，2月1日起將實施第二階段上下車刷卡，搭乘雙北市公車未完成上下車刷卡（需上、下車皆完成交易），則無法享有後續一次捷運、公車及YouBike悠遊卡轉乘優惠。

公運處表示，「公車上下刷 嗶嗶抽大獎」活動，最後一期每組獎項各加碼抽出3組獎項，總共有236個中獎機會，得獎卡號去年12月30日公布，領獎期限只到1月31日，不含農曆新年休假，民眾須把握機會查詢及領獎。

公運處進一步分析獲得頭獎（12張每月特製卡定期票）的4名得獎者，去年11月曾搭乘包括215、紅10、226、847、39、藍37路等路線。

依搭乘之路線及時間推斷，得獎者分別為士林區1名（搭乘215及紅10往來社子及捷運士林站）、三重區2名（搭乘226路往來三重及捷運民權西路站與搭乘39路往來捷運三和國中站及台北車站）、樹林區1名（搭乘847、藍37路往來捷運亞東醫院站），請居住上述地區或曾搭乘上述路線之民眾可多加留意是否得獎。（編輯：方沛清）1090109