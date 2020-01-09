肺癌治療技術進步 美癌症死亡率降幅創新高

（中央社紐約8日綜合外電報導）研究人員今天指出，美國癌症死亡率出現單一年度最大跌幅，這都要歸功於先進的肺部腫瘤治療技術。

根據美國癌症學會（American Cancer Society）新出爐報告，美國整體癌症死亡率從1991年開始每年下降約1.5%，2016年到2017年更下降2.2%。報告第一作者席格爾（Rebecca Siegel）說，這是追溯至1930年的全國癌症數據有紀錄以來的最大降幅。

席格爾表示：「這絕對是受到肺癌影響。」肺癌占所有癌症死亡率約1/4。她補充說，若將肺癌從整體癌症死亡率中排除，則2017年的跌幅為1.4%。

美聯社報導，政府研究人員先前對同期癌症死亡率提出的跌幅較小，但以不同方式計算死亡率的美國癌症學會今天表示，癌症死亡率跌幅不僅更大，甚至跌破紀錄。

多數肺癌病例與吸菸有關，幾十年來吸菸人口逐漸減少，使得肺癌疾病和死亡率跟著降低。

席格爾說，癌症死亡率之所以降低，似乎是拜近年來先進的肺癌治療技術之賜。

專家將這個現象主要歸功於治療技術進步，其次還有手術更加細緻、診斷掃描品質更佳，及使用放射治療更加精準。

專家也肯定新藥物帶來的影響。基因檢測現在可以辨識出特定癌細胞變異，能讓患者透過比傳統化療更先進的藥品進行更多的標靶治療。

美國西北大學（Northwestern University）肺癌研究專家巴特爾博士（Jyoti Patel）說：「這是個令人興奮的時刻。」

以往癌症末期患者頂多只能存活數月，如今於開始治療後甚至可以存活數年，巴特爾博士表示，這在10年前相當罕見。（譯者：李佩珊/核稿：劉學源）1090109