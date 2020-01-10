全國蓮霧及棗果園評鑑 10年總冠軍出爐

農委會高雄區農業改良場舉辦2020第10屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，特別辦理10年「總冠軍爭霸賽」，蓮霧總冠軍由屏東東港農友黃進文奪得。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）高雄區農業改良場一連10年舉辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，今年特別舉辦10年總冠軍比賽，結果蓮霧總冠軍由東港鎮黃進文奪得，棗總冠軍由高雄市吳楊月琴拿下。

高雄區農改場場長戴順發今天表示，今年是「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」舉辦的第10屆，特別邀請歷屆曾獲得冠、亞、季軍及特等獎以上名次的參賽者，進行一場10年「總冠軍爭霸賽」比賽，奪得總冠軍者可說是「冠中冠」。

戴順發指出，蓮霧總冠軍黃進文栽培蓮霧已有18年的資歷，曾於2009年獲頒「神農獎」，並用「黃進文蓮霧」為品牌行銷，黃進文栽培蓮霧自2008年就通過產銷履歷驗證，果品供不應求。

黃進文栽培的蓮霧，高雄區農改場表示，以大果種為主，果實碩大深紅、細緻多汁，糖度12.2度是所有參賽者中最高，口感品評也接近滿分。

農改場指出，黃進文參賽果園搭建加強型網室，覆蓋針織防風網保護植株，當附近果園受颱風影響而催花率低落時，黃進文的網室內仍能穩定生產，確保高品質蓮霧持續供貨。

棗的總冠軍由吳楊月琴拿下，農改場表示，吳楊月琴隨著丈夫吳炫森栽培棗樹已邁入第14年，栽培高雄區農改場育成的品種「高雄12號－珍愛」，2017至2019年連續3年拿到評鑑首獎，今年再奪得總冠軍的榮耀。

農改場指出，吳楊月琴利用不同屬性肥料搭配自製發酵有機液肥澆灌，果園綠意盎然、棗果品質優異，果品以直銷為主。

農改場表示，今年賽事分為10年總冠軍組及新秀組，各組首獎、亞軍、季軍、優等獎及果品優選等獎項，將於12日的農改場迎賓日頒獎，現場也將展示得獎果品。（編輯：戴光育）1090110