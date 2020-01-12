選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒

（中央社記者陳偉婷台北12日電）大選後不少人心情差。諮商心理師建議，應減少刺激、轉移焦點以適度休息，理解選舉是民主進程，而非災難性不可挽回的結果。精神科醫師也說，別一直沉浸同溫層，情緒更難抽離。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘今天接受中央社記者採訪時表示，選前已經觀察到許多民眾因選情影響情緒，出現焦慮、失眠、憂鬱等情況；本來已穩定就醫者，情緒明顯受波動；有一段時間沒有回診者，也感受到心情起伏，可能有復發跡象而回診。

張家銘說，選後可能也會有類似狀況，甚至擔憂有些人可能難以承受結果而做出不理性行為。建議暫停看新聞、避免容易引起紛爭的場合、轉移焦點，回歸生活常態，暫時忙碌有助減輕負面情緒，也別忘了適當休息、睡眠，安排休閒和運動。

台灣歷經多次選舉，張家銘說，應正面看待結果，不要因為一時選舉而壞了彼此情誼。可善用同理心，尊重體諒不同觀點，站在對方的角度思考，彼此體諒。可對長遠抱持希望，某些挫折和磨難，長遠看並非不好。

張家銘也提醒，社群媒體常是同溫層，接觸愈多、期待愈大，當結果不如預期，失望也愈多。同溫層可偶爾取暖，但應避免過度沉浸，情緒更難抽離。

諮商心理師陳劭旻說，想調適負面情緒，首先需要做的是減少刺激來源，關掉電視、出門走走，甚至好好睡一覺都是好方法。若是持續守在電視前面，或者不斷滑手機更新訊息，都只會讓情緒更焦慮。

陳劭旻說，轉移焦點雖是最原始的方式，卻也是情緒很強烈時非常有效的方法。可以搭配一些平常從事的休閒娛樂，給予正向的情緒刺激來源，如唱歌、運動、登山、聽音樂。也可以找親朋好友一起，共同面對難過的情緒，共同訴說感受、聊聊天，至少能在情緒上得到支持，不會感受孤單。

陳劭旻表示，有時候人對選舉的結果有太過強大的失落，是因為將過度理想化的期待投入其中，因此一旦結果不如意，就會感覺個人的理想被徹底否定。當結果不如意時，可重新思考與反省這份失落的意義是什麼，是否過度將期待放在選舉上，對於個人因應失落也會有幫助。

選舉反映的是台灣社會中不同的聲音，陳劭旻說，看到結果不如預期，積極的情緒處理是去面對社會的不同，並且決定自己的下一步可以如何行動，是去理解與接受不同的聲音存在，又或者是嘗試溝通與改變他們的想法。

陳劭旻建議，可將失望化成行動，去造就更多的希望與改變。選舉只是民主的一環，如果將選舉結果當成民主進展的過程，而不是一個災難性不可挽回的結果，心情上也會容易調適許多。

張家銘說，生氣不如爭氣，希望大家平靜接受結果，不要有過度情緒不理性的行為。若是持續嚴重的負面情緒，建議就醫尋求協助。原就有焦慮憂鬱在就醫而惡化復發者，建議提早回診。（編輯：管中維）1090112