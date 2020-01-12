流感攀高峰期 新北加購疫苗呼籲儘速施打

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市府衛生局今天表示，預估春節後會是流行性感冒高峰期，市府增購的疫苗已全面到貨，呼籲符合公費施打對象與特定保護對象，可到衛生所、醫療院所與社區據點儘速施打。

新北市長侯友宜今天前往流感疫苗社區施打據點的永和區永和國小，關心市民施打流感疫苗狀況，並慰勉醫護人員辛勞，他呼籲儘速施打流感疫苗過好年，

衛生局疾病管制科長許玉芬接受中央社記者訪問表示，新北已進入流感流行期，由於農曆春節將至，打完疫苗約需2到3星期才能達到最佳保護效果，新北備妥90萬2000劑疫苗，目前施打進度約7成7，呼籲春節前儘速接種疫苗。

許玉芬表示，經緊急調貨後疫苗充足供應，除高危險族群已經施打完畢，今年1月1日起已開放所有50歲以上的公費對象全面施打。

她說，新北市政府為中低收、低收入戶及身心障礙者，國中小、高中職、五專教職員工、產後護理之家非醫事工作人員、居家型托育保姆、警察人員及客運司機，特別加購疫苗擴大保護傘，可以持相關證明文件前往施打。

市府也提供簡易的牙齒口腔健康檢查，與簡易聽診關心長輩的健康。接種地點可以至衛生局網站查詢。（編輯：屈享平）1090112