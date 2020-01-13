NCC跨部合作建功 電視台開票數字沒暴衝

2020年總統大選開票順利，各家電視台的報票自律，雖有零星錯誤，但都很快修正，票數並未像過去「暴衝」。圖為國外觀選團11日至中選會觀看台灣各家電視台開票情形。中央社記者鄭傑文攝 109年1月11日

（中央社記者吳柏緯台北13日電）今年總統大選開票順利，各家電視台的報票自律，雖有零星錯誤，但都很快修正，票數並未出現像過去「暴衝」的情形。NCC表示，這次合作的模式，可望在未來用在其他選舉。

第15任中華民國總統副總統選舉於11日落幕，民進黨總統候選人蔡英文與副總統候選人賴清德共獲得817萬231票，得票率約57.13%。這次開票過程，各電視台的票數統計雖然略有快慢不同，但是大致上與實際情況相去不遠，並未出現如過去選舉開票時發生的「暴衝」情形，且都有註明統計數據來源。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員受訪時指出，為了避免今年大選再度出現票數暴衝的情形，除事前已經邀集各家媒體協調與提醒，NCC在開票當天也派人進駐中央選舉委員會成立的「中央選務指揮及應變中心」，掌握第一手的開票訊息。

官員說，當天確實有發生零星的選票錯誤情形，例如東森新聞在開票之初一度出現暴衝情形，不過，後來經NCC聯繫，確認是系統出錯，立即更正；此外，有電視台發生個別候選人的票數錯誤，但都很快就更正。

據了解，開票當晚，NCC代理主委陳耀祥與多位委員、會內一級主管官員一起看開票，藉此掌握各家媒體的報票情形。

NCC官員指出，今天是選後第一個上班日，也未收到民眾的投訴，可見這次各家電視台的選舉開票作業穩定、自律而且成果不錯，可望將這次合作模式沿用到往後的選舉開票作業。（編輯：郭萍英）1090113