武漢肺炎病毒有限度人傳人 親密接觸者風險較高

中國武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒可「有限度」人傳人。疾管署副署長莊人祥（圖）說，有限度指近距離、長時間接觸者較易被感染。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北14日電）中國武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒可「有限度」人傳人。疾管署副署長莊人祥說，有限度指近距離、長時間接觸者較易被感染，不像麻疹般具強大傳染力，且可能還有主要感染源。

世界衛生組織（WHO）今天表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒有「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。

莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，目前查詢世衛官網，沒有看到類似的相關資料。上述的新聞報導來自世衛一名官員受訪的內容，目前訊息比較片段。

莊人祥說，世衛官網在13日公布，近期將針對武漢疫情和泰國境外移入狀況，舉行緊急委員會，邀集專家共同討論防疫作為，屆時對相關疫情防治會有更清楚的了解，台灣也更能據此應變。

所謂「有限度」人傳人，莊人祥表示，有些傳染病的傳染力很強，如麻疹，病毒會飄散在空氣中數小時，只要人一經過，就有風險感染；有限度的傳染力則是指，需要近距離、長時間的親密接觸，如家人、照顧者等，有較高風險染病。過去SARS和MERS都是屬於有限度的人傳人模式。

莊人祥說，從武漢發生疫情以來，雖然中國官方宣稱沒有明顯人傳人證據，但疾管署一直沒有排除有人傳人可能性，相關防治作為也以可能人傳人方向擬定。近日也將此病毒造成的疾病「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，依法可強制隔離疑似感染個案。

莊人祥表示，2019新型冠狀病毒除了有限度人傳人，可能還有一個主要的感染源還沒釐清，這個神祕的感染源可能才是主要的傳染途徑。有待中國釋出更多資訊，及世衛的緊急委員會為國際指引。

依目前資訊，世衛不建議各國限制武漢旅遊；莊人祥說，台灣目前防疫規格已經超前進行，後續會看世衛建議擬定方針。沒有要去武漢的民眾，無須過度擔心；若近期有到武漢需求，應謹記不要接觸野生動物、禽鳥，避免到傳統市場、醫療院所，遠離有呼吸道症狀者，做好勤洗手、戴口罩等個人衛生。（編輯：葉俐緯）1090114