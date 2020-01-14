武漢肺炎病毒有限度人傳人 親密接觸者風險較高
（中央社記者陳偉婷台北14日電）中國武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒可「有限度」人傳人。疾管署副署長莊人祥說，有限度指近距離、長時間接觸者較易被感染，不像麻疹般具強大傳染力，且可能還有主要感染源。
世界衛生組織（WHO）今天表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒有「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。
莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，目前查詢世衛官網，沒有看到類似的相關資料。上述的新聞報導來自世衛一名官員受訪的內容，目前訊息比較片段。
莊人祥說，世衛官網在13日公布，近期將針對武漢疫情和泰國境外移入狀況，舉行緊急委員會，邀集專家共同討論防疫作為，屆時對相關疫情防治會有更清楚的了解，台灣也更能據此應變。
所謂「有限度」人傳人，莊人祥表示，有些傳染病的傳染力很強，如麻疹，病毒會飄散在空氣中數小時，只要人一經過，就有風險感染；有限度的傳染力則是指，需要近距離、長時間的親密接觸，如家人、照顧者等，有較高風險染病。過去SARS和MERS都是屬於有限度的人傳人模式。
莊人祥說，從武漢發生疫情以來，雖然中國官方宣稱沒有明顯人傳人證據，但疾管署一直沒有排除有人傳人可能性，相關防治作為也以可能人傳人方向擬定。近日也將此病毒造成的疾病「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，依法可強制隔離疑似感染個案。
莊人祥表示，2019新型冠狀病毒除了有限度人傳人，可能還有一個主要的感染源還沒釐清，這個神祕的感染源可能才是主要的傳染途徑。有待中國釋出更多資訊，及世衛的緊急委員會為國際指引。
依目前資訊，世衛不建議各國限制武漢旅遊；莊人祥說，台灣目前防疫規格已經超前進行，後續會看世衛建議擬定方針。沒有要去武漢的民眾，無須過度擔心；若近期有到武漢需求，應謹記不要接觸野生動物、禽鳥，避免到傳統市場、醫療院所，遠離有呼吸道症狀者，做好勤洗手、戴口罩等個人衛生。（編輯：葉俐緯）1090114
- 依傳染病防治法第3條，傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度，由高至低分為5類：
- 第一類：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群等
第二類：白喉、傷寒、登革熱等
第三類：百日咳、破傷風、日本腦炎等
第四類：前三款以外，經中央主管機關認有監視疫情發生或施行防治必要的已知傳染病或症候群
第五類：指前四款以外，經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依傳染病防治法建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，如新型A型流感、伊波拉病毒、裂谷熱、黃熱病等