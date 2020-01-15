塞在車陣或宅在家 電信業緊抓過年眼球商機

（中央社記者江明晏台北15日電）過年7天長假下周啟動，電信業已磨刀霍霍瞄準連假觀影潮，遠傳電信看準電視眼球宅經濟，台灣大則攜手國光客運合作，不管在客廳還是塞在車陣中，均看好用戶觀影時間大幅成長。

根據資策會公布的影音直播年度使用行為分析顯示，比較2018與2019台灣網友線上影視內容觀看狀況，發現在最常用來觀看線上影視內容的裝置中，電視機/智慧電視觀看線上影視內容比例從2.6%提高至6.8%。

friDay影音也表示，根據使用者行為分析，隨著大螢載具推動，近一年大螢幕使用比例成長40%，且男性多半為目標性的挑片觀影，女性則偏好參考排行榜挑片，春節假期將至，預期今年農曆年假用戶觀看時間將會成長3成。

瞄準客廳眼球商機結合懶人經濟，遠傳旗下friDay影音、遠傳小愛講智慧音箱與OVO電視盒三強聯手，推出月付方案，透過愛講小音箱和OVO電視盒，可智慧控制搭配大螢影視內容，「用說的就能看電視」。

另外，春節也是返鄉與出遊的交通高峰期，漫長塞車時光總不免令人心煩，台灣大哥大旗下影音平台myVideo分析去年春節返鄉期間數據，發現用戶透過行動載具的觀看量較平日高出15%。

myVideo今天宣布，今年春節首度與國光客運跨界合作，旅客只要在全台國光客運站點，掃描QR code，就可獲得myVideo豪華月租24小時免費看序號。

亞太電信表示，連續假期一直是觀看影音服務的高峰期，今年特別推出一系列新春特別節目，預估過年期間GtTV觀影累積分鐘數將成長近2成。

亞太電信GtTV除攜手Yahoo TV推出5檔新節目，不限亞太電信用戶，全民均可免費觀看外，也同時推出99新年方案，可觀看新聞、體育、戲劇、娛樂等160台，搶攻眼球商機。（編輯：鄭雪文）1090115