中天遭檢舉造謠 NCC：未經事實查證裁罰60萬

台南市議員謝龍介日前在中天政論節目指出，韓家軍手機被國家機器監控。NCC 15日表示，由於未經事實查證，造成民眾恐慌，依衛廣法相關規定裁罰電視台新台幣60萬元。（圖取自新聞龍捲風YouTube頻道）

（中央社記者吳柏緯台北15日電）台南市議員謝龍介日前在中天政論節目指出，韓家軍手機被國家機器監控。NCC今天表示，由於未經事實查證，造成民眾恐慌，依衛廣法相關規定裁罰電視台新台幣60萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議審議108年第14次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，針對中天新聞台在108年6月24日的節目「新聞龍捲風」中，播出「管區敲門問『幾人去新竹造勢』 龍介仙：韓家軍手機都被掌握！」內容，被民眾檢舉為造謠一案進行審議。

NCC簡任視察陳書銘說明，在這個案例中，節目主持人應該要在現場進一步詢問謝龍介，要求說明或提出證據，但是節目並沒有這樣做。NCC認定該內容違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，決議予以裁罰新台幣60萬元。

陳書銘指出，去年一整年NCC已經裁罰中天新聞台11個案件，金額達563萬；這個數字尚不包含今天的60萬。

除了中天新聞台之外，三立新聞台與民視新聞台在6月20日報導高雄登革熱相關新聞時，分別以「同框陳其邁視察 韓國瑜竟問：為什麼登革熱會爆發？」「傻眼！韓國瑜問陳其邁『為什麼高雄會爆發登革熱』」作為新聞標題，被民眾檢舉有刻意消音，誤導民眾之嫌。NCC今天審議後，做出發函要求業者改進的決議。

陳書銘指出，針對此兩項案件已要求電視台的新聞標題應與實際播放內容扣合，不應刻意引導民眾對特定人物產生偏頗印象；如果發現錯誤，應立即澄清及更正。（編輯：林淑媛）1090115