自殺新聞擬禁刊頭版首頁 違者恐重罰百萬

（中央社記者張茗喧台北15日電）為避免自殺新聞引起民眾效仿，衛福部近日預告相關草案，明訂自殺新聞相關報導禁止刊登在頭版、網站首頁，即便事涉知名公眾人物也應避免提及自殺方式，違者可重罰百萬。

「自殺防治法」去年5月底三讀通過，規定傳播媒體不可報導或記載「教導、教唆、誘使民眾自殺訊息」、「詳細描述自殺個案的自殺方法和原因」、「致命性自殺工具銷售情報」等訊息，以防治自殺。

衛生福利部近日預告「自殺防治法施行細則」草案，明訂媒體報導自殺新聞時，不可刊登在頭版、網路平台首頁或過度重複報導，也不可臆測自殺原因、不刊登照片或影片等。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，所謂的頭版包含實體刊物、網路媒體或手機頁面，不過若是知名公眾人物或國內外重要人物相關新聞和自殺有關，考量民眾有知的權利，不在此限。

舉例來說，一名小士官和女兵不倫戀，最後在汽車裡燒炭自殺的新聞，由於事件主角並非公眾人物，沒有放到頭版的必要。

不過，諶立中強調，即便事涉公眾人物，媒體報導時也應避免提到自殺方式、原因，避免民眾接觸類似訊息後效仿。此外，若無法確定為自殺，則應避免出現「自殺」字眼。

諶立中指出，衛福部訂定施行細則時曾找自殺防治相關學者專家與會來討論，未來會進一步針對遭投訴的報導成立審查委員會，盼更客觀中立評估報導是否違法、該罰。

諶立中說，該草案預告後將蒐集各界意見，新規定上路後，違者可依法開罰新台幣10萬元至100萬元罰鍰。（編輯：張雅淨）1090115

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