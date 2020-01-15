新型冠狀病毒列法定傳染病 24小時未通報就開罰

疾管署15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為法定傳染病，醫療院所若發現可疑個案，須在24小時內通報、隔離，否則最重可罰200萬元。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北15日電）中國武漢肺炎疫情延燒，甚至恐有限度人傳人，疾管署今天將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為法定傳染病，醫療院所若發現可疑個案，須在24小時內通報、隔離，否則最重可罰200萬元。

衛生福利部疾病管制署今天下午發布新聞稿指出，今天起正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第5類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治，提升民眾和醫療院所警覺心，阻斷疫情傳播。

疾管署副署長莊人祥表示，在「嚴重特殊傳染性肺炎」尚未列為法定傳染病之前，一旦發現與武漢有關的不明原因肺炎疫情時，雖然醫院仍會配合通報，但在時效性上並無明確規定，通報時也會以「其他類別」通報，沒有統一名稱，不論在管理、通報上都不方便。

莊人祥說，「嚴重特殊傳染性肺炎」目前特指2019新型冠狀病毒在中國武漢引發的肺炎，而新增法定傳染病有利防疫系統快速反應，未來若再出現其他不明原因肺炎，都可依「傳染病防治法」要求各級醫療院所必須在24小時內通報疑似病例，疑似病例也要依法隔離於醫院，以免傳染給其他人。

莊人祥指出，目前只要民眾發燒高於或等於38度，或有呼吸道症狀、咳嗽、病理學顯示肺炎，且發病前14天內曾赴中國大陸武漢地區，即符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義。

以往新增法定傳染病需依程序預告60天，但因情況緊急，這次從部長核准到行政院公告僅花了5天時間，莊人祥強調，該規定即日起公告實施，不僅完備相關法令，也讓醫護人員更清楚如何通報。

疾管署提醒，醫療院所收治病患時，如發現疑似個案符合病例定義，務必在24小時內通報衛生主管機關，衛生單位將針對疑似病例進行隔離治療、疫情調查、自主健康管理及接觸者健康監測等防治措施；醫事人員未依法通報，可開罰新台幣9萬元至45萬元，醫事機構可開罰30萬元至200萬元。（編輯：葉俐緯）1090115