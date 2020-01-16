武漢肺炎感染源未釐清 疾管署提升旅遊警示

（中央社記者陳偉婷台北16日電）台灣專家完成中國武漢肺炎疫情查訪，專家今天說，武漢有3成病例無海鮮市場接觸史，臨床初判有潛在疾病、肥胖者是重症高風險群。因主要感染源不明，疾管署提升武漢旅遊警示。

中國疾病控制中心15日通知衛生福利部疾病管制署，新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持41例，其中6例重症、1人死亡，已有7人出院。日本今天也公布，出現首名武漢冠狀病毒境外移入確診個案。

因應防疫需求，疾管署派出傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、疾管署防疫醫師洪敏南到武漢查訪。兩名專家12日晚間抵達武漢，15日返台，16日上午疾管署邀集專家召開會議，下午舉行記者會對外說明。

洪敏南在記者會表示，12日深夜11、12時才到武漢；13日正式參訪，先到湖北武漢市疾控中心聽取相關疫情調查、討論流行病學；14日到醫院了解病人的臨床表現、重症負壓隔離病房的感控作為，行程都是陸方安排，在場還有香港、澳門的專家。

洪敏南說，查訪重點在於釐清病毒會不會人傳人，到了現場才知道41例病例中，有2起家庭群聚，一起是夫妻，另一起是父親、兒子和姪子。其中夫妻那起群聚，先生在華南海鮮市場工作，但太太行動不便，沒有去過海鮮市場，且發病時間在先生的5天後，傳達了重要訊息「有可能在家庭內發生傳染」，有限度人傳人很難推翻。

第二起群聚的3名病患都在海鮮市場上班，且發病日相隔在2天之內。雖然是家庭聚集，但發病時間短，又有共同市場暴露，可能是因接觸某些不明原因的感染源而感染，這是後續重點監測方向。

洪敏南表示，在武漢的41名病例中，有7成有海鮮市場暴露史，另有13人沒有暴露史，但這些人的感染來源還有待釐清，目前陸方也積極做動物檢體的採樣。

目前陸方釋出的訊息包括2019新型冠狀病毒不排除有限度人傳人，疾病潛伏期可能為2週，感染源不明。6名重症患者狀況包含呼吸衰竭要用呼吸器、休克、多重器官衰竭。但此疾病病程比SARS緩慢，可能要多觀察一段時間才知預後，但現在也有一些病人已經康復出院。

莊銀清則說，到當地臨床查訪時感覺，他們在確認感染源後，治療經驗還不是太多，目前比較清楚的是重症高風險群包含潛在疾病者及肥胖者。治療方面，他們初步建議盡量不要插管，以高流量氧氣取代插管降低其他併發症發生。

有限度人傳人意指親密接觸者有較高風險，莊銀清表示，陸方已要求武漢疫情的密切接觸者在監控期不得離開武漢，希望降低疫情擴散風險。

有鑑於泰國、日本相繼出現沒有到華南海鮮市場的確診病例，且研判不排除有限度人傳人風險，加上感染源還沒釐清，疾管署宣布，即日起提升武漢市旅遊疫情建議到第二級警示。

疾管署副署長莊人祥表示，計劃到武漢的民眾應避免出入傳統市場、醫院等人多的地方，不要接觸野生和禽畜類動物。目前不會管制武漢台商回台，如果有武漢旅遊史，回國後14天出現呼吸道症狀、發燒等，應儘速跟1922防疫專線聯絡，儘速就醫。（編輯：管中維）1090116