自殺新聞規範嚴苛 報業公會發函衛福部盼溝通

（中央社記者陳秉弘台北16日電）衛福部近日預告「自殺防治法」施行細則，明訂自殺新聞相關報導禁止刊登在頭版、網站首頁，報業公會發聲明表示過於嚴苛，認為其箝制新聞自由，並說已發函衛福部盼能有後續溝通。

「自殺防治法」去年三讀通過後，衛生福利部日前預告施行細則，其中第13條列出各款媒體報導時應遵守的規定，台北市報業商業同業公會發聲明指出，第6款「不刊登照片、示意圖、影片或社群媒體連結」及第8款「不刊登於頭版、網際網路平台首頁或過度重複報導」，規範過於嚴苛，認為逾越母法且箝制新聞自由。

報業公會聲明中舉例，「未來如有發生國際政要、國內外名人、重大新聞事件或群眾運動、恐怖攻擊之身亡者涉及自殺行為，媒體一律不能刊登照片、示意圖，亦不能刊登於頭版及首頁」，指出若是事件持續進行，媒體重複報導也可能會因違法而遭到裁罰，因此報業公會建議應增加「涉及社會公益或國內外重大新聞事件者不在此限」的但書規定。

報業公會告訴中央社記者，已發函給衛福部希望建議能夠納入考量，若未來衛福部有回函，會再進行後續溝通。（編輯：張芷瑄）1090116

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。