汽柴油估20日降7角 油價只降不漲至月底

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）車主先別急著加油，根據中油油價公式，估汽、柴油自20日起每公升將調降新台幣0.7元，經部宣布春節期間油價凍漲，低水位有望續延至月底，實際價格依中油19日中午公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元，若車主加滿50公升油箱，將較本週省下一杯35元超商美式咖啡。

為了讓民眾過好年，經濟部日前宣布春節期間春節期間天然氣價及各式汽、柴油價皆不調漲，油價只「調降不調漲」，1月20日及27日兩週油價只降不升，汽柴油價每公升大降0.7元有望延續至月底。

中東緊張情勢降溫，美伊兩國關係稍紓解，回吐上週油價漲幅，加上國際能源總署（IEA）預測石油生產將超過需求，國際油價本週走弱；依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估20日起汽、柴油每公升調降0.7元。

根據中油官網，累算至1月16日的7D3B週均價為64.68美元，較上週67.84美元下跌3.16美元；新台幣兌美元匯率29.950元，較上週30.061元升值0.111元。（編輯：鄭雪文）1090117