武漢肺炎泰國有新病例 台灣4疑似個案檢驗中

衛福部疾管署副署長莊人祥17日下午說明武漢肺炎最新疫情，台灣目前有4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案，都還在檢驗確認中，其中3人流感快篩陽性，且2019新型冠狀病毒初篩是陰性。中央社記者陳偉婷攝 109年1月17日

（中央社記者陳偉婷台北17日電）疾管署副署長莊人祥今天說，中國武漢肺炎死亡累計2死；泰國也新增1名來自中國境外移入個案，且感染源資訊還不明朗。台灣目前有4名疑似病人病毒檢驗中，其中3人初篩是陰性。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午在記者會表示，凌晨接獲中國疾病預防控制中心通知，截至1月15日，新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，新增死亡個案1例，累計2例死亡，重症還有5人，12例已出院。

新增的第2例死亡個案為69歲男性，12月31日發病，1月4日症狀惡化轉入當地金銀潭醫院，於1月15日死亡。該病患有肺結核疾病及嚴重心肌炎，多重器官功能衰竭等併發症。

此外，莊人祥說，泰國在今日近中午時新增第2例自武漢境外移入的2019新型冠狀病毒個案，為74歲中國籍女性，入境曼谷機場時發燒篩檢站通報，目前正住院治療中。但感染源和是否有武漢海鮮市場接觸史等相關資訊仍不明朗，有待中國、泰國釋出相關訊息。

有關武漢疫情又新增死亡個案，莊人祥表示，這種病毒性肺炎的預後跟病患本身的條件有關，如年齡、潛在性疾病等，預後就比較不好。要避免死亡，唯有早期診斷、積極治療。台灣目前的防治作為一直是以不排除人傳人的規格作為，也會看世界衛生組織的資訊隨時調整應變。

台灣已將2019新型冠狀病毒造成的嚴重特殊傳染性肺炎列為第五類傳染病。莊人祥說，目前已有4人被通報，均在檢驗中，但其中有3人流感快篩成陽性，且2019新型冠狀病毒初篩是陰性。另有一例流感是陰性，4例還會持續檢驗。

莊人祥說，此4名個案年齡介於6至47歲，其中3人是在登機檢疫或機場發燒篩檢站發現，另一名為醫院通報。4人都沒有華南海鮮市場活動史，也沒有禽鳥接觸史。

疾管署再次提醒，接近春節旅遊旺季，返國入境14日內如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員，依指示配戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形（TOCC），以供醫師及時診斷通報。（編輯：葉俐緯）1090117