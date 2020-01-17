台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

曾是熱門觀光景點的彰化「台灣民俗村」荒廢多年，近期低調展開拆除工作，民俗村內的慶豐門等知名地標都遭到拆除。（彰化踢爆網提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年1月17日

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）曾是台灣十大熱門的觀光景點的彰化台灣民俗村今天拆除，民俗村人員指出，民俗村已轉賣，建築物拆除後將點交給新東家；縣府則說，拆除工程未申請，將勒令停工並開罰3萬元。

位於彰化縣花壇鄉的台灣民俗村，今天有民眾發現已展開拆除工作，民俗村內的知名地標慶豐門等都被拆除；不過彰化縣政府建設處長劉玉平接受媒體聯訪時指出，台灣民俗村屬於遊憩用地，業者沒有申請拆除執照，依建築法規定，將處新台幣3萬元以下罰鍰，並勒令停止拆除，補辦手續。

劉玉平說，由於台灣民俗村屬於山坡地保育區遊憩用地，如果要變更用途，依法需提出興辦事業計畫辦理變更，同時經過目的事業主管機關同意，目前縣府尚未收到任何變更計畫。

台灣民俗村占地約52公頃，創辦人施金山創立時，當時文化資產保護的觀念仍不普及，施金山獨具慧眼，將多間可能被拆除的古蹟買下，像是新北投火車站、北斗奠安宮等，遷移到台灣民俗村，成立主題樂園。

民俗村內的古蹟，新北投火車站後來遷回台北市，而民俗村內的原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝以及原嘉義廖氏診所則被彰化縣文化局列為歷史建築。

彰化縣文化局長張雀芬接受媒體聯訪時說，先前地方傳言要拆除時，文化局就派人到場實地會勘，業者僅說要整理環境，但3棟歷史建築未受到影響，而今天展開的拆除工作，範圍也沒有包含歷史建築，但為了保險起見，已派人下午再到現場了解情形。

而台灣民俗村內的日華飯店仍有員工留守，日華飯店員工接受中央社記者電話訪問時指出，民俗村已轉手給新東家，飯店已經暫停營業，至於新東家的身分，他們也不清楚，但員工接受到的指令是待到拆除工作結束，等到新東家完成點交程序，他們才會離開飯店。

熟悉花壇鄉歷史的文史工作者蔣敏全接受中史社記者電訪時指出，站在文資保護的觀點，當務之急是要先防範民俗村內的3棟歷史建築遭受到破壞；而站在花壇人的立場，看到台灣民俗村被拆，鄉親會覺得很可惜，畢竟是很多人小時候一定會去的景點，如今遭到拆除，難免會感到失落。

台灣民俗村在1993年開幕，成為當時台灣十大熱門的觀光景點，曾創下一天數萬人參觀的紀錄，後來遇到九二一大地震，生意開始走下坡。

創辦人施金山過世後，兒子施尊雄接手經營，雖曾嘗試在民俗村內設水上樂園，但生意仍未好轉，台灣民俗村先後欠下約30億元的債務無力償還，遭到法拍，由妙天禪師的女兒黃愛倫以及日榮資產管理顧問公司以15億多元拍下。（編輯：謝雅竹）1090117