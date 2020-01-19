遠百信義A13開幕 徐旭東：5G應用購物體驗更好

（中央社記者劉姵呈台北19日電）遠百信義A13今天正式開幕，集團董事長徐旭東表示，零售業過去遇到很多挑戰，但遠百仍在持續成長，而遠傳電信剛取得5G具競爭力的頻譜，未來會導入更多科技應用，提供顧客更好的購物體驗。

遠百信義A13今天上午盛大開幕，遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳、遠東集團創新長徐國安以及台北市副市長蔡炳坤等人都出席。

遠東百貨首度插旗全世界百貨密度最高的信義商區，遠東百貨表示，過去3週試營運期間，創下台灣百貨3大百萬紀錄，包括創下台灣百貨開幕期間進店破百萬人次、300萬以上網路瀏覽人次、破百萬人次拍照上傳的紀錄。

遠百信義A13於19日上午盛大開幕，將導入新科技優化購物體驗，圖為科技感十足的百貨外觀，由台灣知名建築師姚仁喜設計。中央社記者劉姵呈台北攝 109年1月19日

遠東集團董事長徐旭東致詞時表示，遠百信義A13為遠百的第5代店型，要發展結合科技的新經濟，以符合未來人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等潮流。

5G第一階段競標落幕，在最熱門的3.5GHz黃金頻譜中，徐旭東說，遠傳電信已取得5G 80MHz相當具競爭力的頻譜，未來會在百貨中導入擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等更多科技應用作增值，提供顧客更好的購物體驗。

遠東百貨總經理徐雪芳也喜極而泣，她表示，很開心看到50多歲的遠百能夠亮麗轉型，呈現煥然一新的感覺，同時也開心看到試營運階段業績表現不錯。

徐旭東受訪也指出，多了一個新據點相當開心，但他坦言零售業經營也遇到了相當多的挑戰，像是顧客喜好變化相當快，「但遠百是一間成長中的公司，我們不會因為零售業難做就不做了，後面還是有幾個據點要陸續開幕，同時帶動經濟、滿足不同地區顧客需求。」

另外，美中正式簽署第一階段貿易協議，徐旭東認為，這對市場來說是相當正面的消息，各行各業都要搭配經濟成長才能加速成長，他也看好今年零售業景氣將更好，喊出開幕首年就獲利的目標。（編輯：楊凱翔）1090119

遠百信義A13結束試營運，19日在1樓廣場舉行開幕典禮宣布正式營運，遠東集團董事長徐旭東（前左）、遠百總經理徐雪芳（前右）在4樓招待前來開幕式的貴賓。中央社記者張新偉攝 109年1月19日

遠百信義A13於19日上午開幕，遠東集團董事長徐旭東（右4）、遠東百貨總經理徐雪芳（左5）、遠東集團創新長徐國安（左1）等人都出席。中央社記者劉姵呈台北攝 109年1月19日