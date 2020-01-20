癌症治療突破 國衛院揪出癌細胞轉移關鍵因子

國家衛生研究院20日舉辦記者會，國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員郭呈欽（圖）團隊耗時5年找出癌細胞生長、轉移的重要關鍵「琥珀酸」，初步發現可有效篩檢初期非小細胞肺癌，同時發展出可抑制癌細胞生長的抗體。中央社記者張茗喧攝 109年1月20日

（中央社記者張茗喧台北20日電）癌症治療大突破，國衛院耗時5年找出癌細胞生長、轉移重要關鍵「琥珀酸」，初步發現可有效篩檢初期非小細胞肺癌，同時發展出可抑制癌細胞生長的抗體，研究成果登上國際期刊。

國家衛生研究院今天舉辦記者會公布這項研究成果，參與研究的國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員郭呈欽表示，癌症蟬聯國人多年死因首位，尤其非小細胞的肺癌更堪稱癌症中的殺手，但因目前缺乏有效篩檢方式，患者發現時大多已是晚期，死亡率高。

基因檢測是目前肺癌篩檢的主要趨勢，但郭呈欽認為，人體的代謝和疾病、健康息息相關，因此他和研究團隊轉而從代謝物下手，並耗時5年分析一般人和癌症患者體內代謝物成分差異。

郭呈欽發現，癌症患者血液中的「琥珀酸」明顯高於一般人，進一步研究發現，琥珀酸在癌症生長、轉移的過程扮演相當關鍵的角色。

國家衛生研究院20日舉行「首度發現－琥珀酸在腫瘤微環境扮演關鍵角色」研究成果記者會，國衛院細胞及系統醫學研究所副研究員郭呈欽（右）、研究團隊成員吳京穎博士（左）說明研究成果。中央社記者鄭傑文攝 109年1月20日

郭呈欽解釋，細胞中的「粒線體」是人體產生能量的主要來源，琥珀酸則是能量產生後生成的代謝物，通常只會存在正常細胞內；但這次研究發現，癌細胞會將琥珀酸釋放出來，拉攏人體的「警衛」巨噬細胞成為「幫派份子」，助長癌細胞生長與轉移。

國衛院研究團隊和三軍總醫院醫師團隊合作，發現非小細胞肺癌患者血液中琥珀酸濃度比常人高出1.8倍，其中1、2期癌症患者濃度較高，到了3、4期腫瘤轉移後，濃度明顯降低，代表血液中琥珀酸可作為診斷肺癌發展進程的重要生物分子標記。

此外，研究團隊更發展出抗琥珀酸的單株抗體，消除癌細胞釋放到血液中的琥珀酸，抑制癌細胞生長及轉移，並以老鼠實驗，同樣罹患非小細胞肺癌的老鼠，沒有施打抗琥珀酸單株抗體者，在短短8週內死亡率高達50%，打了單株抗體者，8週後仍全部存活，未來將進一步以人體檢體測試，可望發展成肺癌初期患者的標靶藥物。

郭呈欽說，這是國際間首次發現血液中琥珀酸在癌細胞生長、轉移扮演的角色，未來可望以簡單的驗血方式搭配影像檢查，作為非小細胞肺癌篩檢工具，更替癌症初期患者的治療藥物開啟一扇窗，研究成果已於1月刊登在國際權威期刊「分子細胞」（Molecular cell）。

值得注意的是，琥珀酸的奧妙在肺癌、乳癌、前列腺癌、大腸癌等癌別中同樣存在，研究團隊未來將持續針對各癌別深入研究，盼為癌症醫療策略、藥物開發帶來新方向。（編輯：洪學廣）1090120