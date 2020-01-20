foodpanda：計單新制是否調整尚未定案

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）foodpanda外送員不滿公司更改計單方式，foodpanda今天表示，將視新制度執行狀況，是否調整尚未定案。此外，也將推出即時沖銷系統、停用自動休息功能，保障外送員權益。

美食外送平台foodpanda外送員因不滿公司片面更改送單費用計算方式，外送員於16日舉行罷工活動，在北、中、南三地集結、陳情；外送員日前指出，以往單筆獎金可達新台幣70元、85元甚至是110元，但新制上路後，獎金降到55元至60元間，薪水從8萬元降至6萬元，大大影響生計。

針對外送員訴求，foodpanda今天透過新聞稿指出，將依市場環境，建立及調整外送夥伴合作方案，也會建立外送員與公司溝通管道，可以透過系統、回饋信箱與總公司聯繫及溝通；新制將適用至31日，中央社記者關心是否延續或是調整方案，foodpanda回應，將視新制度執行狀況、廣納外送夥伴意見，目前尚未定案。

foodpanda指出，將推出即時沖銷系統，解決外送員欠款金額上限問題，未來外送員收取現金後，可以隨時匯至系統，預估即時沖銷系統將在2月前上線，屆時外送夥伴不需預先儲值到電子錢包，墊付送餐費用。

為提高外送夥伴服務自主性及彈性，foodpanda於去年12月增加「拒單」選項，外送夥伴可以視情況選擇是否接單，不過，若系統辨識外送員頻繁拒單，將安排外送夥伴休息。為了落實承攬制度，foodpanda將停用系統自動辨識功能，今天開始外送員拒單後，不影響後續接單權益。

此外，臉書專頁「靠北熊貓」近日刊登有關foodpanda內勤尾牙等貼文，foodpanda說，貼文與事實不符，呼籲外界勿傳播或是輕信未經證實的謠言。（編輯：黃國倫）1090120