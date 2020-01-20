傳聞長贅生齒是鈣片害的 牙科醫師破除迷思

（中央社記者張茗喧台北20日電）坊間傳聞孩子之所以長贅生齒全因鈣片吃太多，其實是錯誤迷思。牙科醫師表示，贅生齒是牙板異常增生分化所致，無關鈣質攝取，呼籲病童應儘早手術移除贅齒，避免影響牙齒排列。

台北榮民總醫院口腔醫學部兒童牙科醫師謝春怡今天表示，贅生齒或多生牙是指在正常齒列外多長出的牙齒，好發於上顎門牙附近，稱為正中贅齒。根據統計，亞洲人種發生正中贅齒的比例較高，約有3%至5%，通常是因為孩童恆門牙延遲萌發或排列不整齊的問題前往牙科求診並於放射學檢查後發現。

謝春怡說，很多父母誤以為有贅生齒，是因為讓孩子吃了太多鈣片、鈣粉或含鈣質的食物，完全是錯誤觀念，截至目前贅生齒發生原因仍不明，僅知可能是牙齒在初階生成時，牙板異常增生分化所導致。

謝春怡指出，正中贅齒不僅會造成鄰近恆門齒的阻礙或異位萌發、旋轉、牙根吸收等，若任其持續生長，甚至可能長到鼻腔。

不過，目前對於未萌發的正中贅齒移除時機仍頗具爭議，許多牙醫師擔心因手術傷及鄰近發育中的牙胚，認為應等到8至10歲、正中恆門齒牙根生長完成再移除。

北榮分析2005年至2012年接受正中贅齒移除手術的105名病童，發現不論幾歲移除贅生齒，都可能或多或少傷到牙胚，但愈早移除，術後需進行矯正或二次手術的比例大大降低，因此建議愈早移除愈好。

謝春怡建議，孩子約4到5歲時可到醫療院所檢查牙齒咬合，及早揪出、移除贅生齒，避免長大後出現牙齒排列不正等問題。（編輯：張雅淨）1090120