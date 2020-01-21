邊境管制加嚴 不論國籍從中國來台有肺炎就隔離

衛福部疾管署副署長莊人祥（圖）21日表示，針對所有入境台灣旅客，不管任何國籍，14天內有中國旅遊史，且客觀評估為肺炎，在國門就會後送；入境後也是不論國籍依法隔離，跟其他國家做法一致。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北21日電）因應中國武漢肺炎疫情，台灣成立中央流行疫情指揮中心，加嚴邊境管制，旅客來台只要過去14天內有中國旅遊史且有肺炎，不論國籍通報後送隔離；另針對中港澳入境班機全面衛教。

綜合中共官媒報導，中國國家衛生健康委高級別專家組長鍾南山20日晚間受訪時表示，新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）已確認存在醫務人員感染和人傳人感染，目前已有14名醫護人員受到感染。

全球武漢肺炎感染人數已超過200人，疫情有擴大跡象，對台灣的威脅增加，台灣成立中央流行疫情指揮中心，20日傍晚舉行第一次應變會議，會中決議擴大疑似個案通報標準，只要過去14天內（潛伏期）有中國旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者都列入通報。

疾管署副署長莊人祥今天受訪表示，針對所有入境台灣旅客，不管任何國籍，14天內有中國旅遊史，且客觀評估為肺炎（呼吸喘、急促、測驗血氧濃度等），在國門就會後送；入境後也是不論國籍依法隔離，跟其他國家做法一致，過去在H7N9新型流感時也曾因此隔離過中國籍旅客。

因中國數省傳出相關疫情，中央流行疫情指揮中心也決議，將在中國、香港、澳門入境班機全面發放「旅遊疫情警示．主動健康申報」衛教單張，提醒旅客應注意事項，單張目前印製中，最快過年前可執行。

疾管署再次提醒，民眾近期前往中國，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。

目前「嚴重特殊傳染性肺炎」已列為台灣第五類法定傳染病，依據傳染病防治法第31條，醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關事項；病人或其家屬，應據實陳述。

疾管署強調，民眾於返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。（編輯：管中維）1090121