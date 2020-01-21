竹市高雄傳5例疑似武漢肺炎通報 2例已排除

新竹市接獲醫院通報3例疑似病例，1例已排除；高雄市也接獲2例通報病例，其中1例已排除。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）

（中央社記者郭宣彣、程啟峰21日電）新竹市和高雄市接連傳出疑似武漢肺炎病例通報。竹市接獲醫院通報3例疑似病例，1例已排除。高市也接獲2例通報病例，其中1例已排除。是否確診仍待衛福部疾管署統一說明。

新竹市衛生局表示，截至今天中午，接獲醫院通報疑似嚴重特殊傳染性肺炎病例共3例，都是外縣市個案到新竹市就醫，分別為28歲男性、47歲女性、44歲男性；其中47歲女性與44歲男性皆是赴中國返台後出現發燒等症狀，經檢驗其中1例已排除出院，另2例尚待檢驗結果隔離。至於是否確診，仍待衛福部疾管署統一說明。

此外，高雄市衛生局今天表示，高雄連日來已接獲2名通報病例，其中1例已排除並出院，另1例昨天從桃園入境，目前仍在桃園當地醫院觀察，院方已採檢送驗。

疾管署副署長莊人祥今天也表示，目前疑似案例已通報好幾例，不過先前幾例也都已排除，若有確診病例，會在第一時間向大家報告。（編輯：洪學廣）1090121