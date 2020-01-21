更多編輯台推薦新聞：
影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜
國際

全球179家企業抗暖化評比最佳 台灣4企業上榜

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看
生活

蘇花改初一南下初四北上估塞12小時 行車攻略一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
鼠年出遊走春求財 北中南景點一次看
首頁 / 生活
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，後來病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒3/28

竹市高雄傳5例疑似武漢肺炎通報 2例已排除

最新更新：2020/01/21 14:15
新竹市接獲醫院通報3例疑似病例，1例已排除；高雄市也接獲2例通報病例，其中1例已排除。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）
新竹市接獲醫院通報3例疑似病例，1例已排除；高雄市也接獲2例通報病例，其中1例已排除。圖為電子顯微鏡下的新型冠狀病毒。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）

（中央社記者郭宣彣、程啟峰21日電）新竹市和高雄市接連傳出疑似武漢肺炎病例通報。竹市接獲醫院通報3例疑似病例，1例已排除。高市也接獲2例通報病例，其中1例已排除。是否確診仍待衛福部疾管署統一說明。

新竹市衛生局表示，截至今天中午，接獲醫院通報疑似嚴重特殊傳染性肺炎病例共3例，都是外縣市個案到新竹市就醫，分別為28歲男性、47歲女性、44歲男性；其中47歲女性與44歲男性皆是赴中國返台後出現發燒等症狀，經檢驗其中1例已排除出院，另2例尚待檢驗結果隔離。至於是否確診，仍待衛福部疾管署統一說明。

此外，高雄市衛生局今天表示，高雄連日來已接獲2名通報病例，其中1例已排除並出院，另1例昨天從桃園入境，目前仍在桃園當地醫院觀察，院方已採檢送驗。

疾管署副署長莊人祥今天也表示，目前疑似案例已通報好幾例，不過先前幾例也都已排除，若有確診病例，會在第一時間向大家報告。（編輯：洪學廣）1090121

延伸閱讀
防武漢肺炎 戴外科口罩勤洗手別摸臉揉眼武漢肺炎中國死亡病例增至4起 15醫護人員被感染花蓮陸客疑染武漢肺炎 衛生局採樣確認中
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報