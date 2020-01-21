春節期間南迴草埔隧道 屏警疏導管制

（中央社記者張祈屏東縣21日電）因應春節7天連假，針對通車不久的南迴公路草埔隧道若車流回堵，屏東警方表示，將提早在台東知本到安朔端控制號誌、加長紅燈秒數，調整南下車流量，並強迫車流改走台9戊線。

台9線草埔隧道自去年12月23日開通，開放小型車、大客車及執行公務或緊急救難車輛通行，禁止其他及載運危險物品車輛通行。

因此，屏東縣警局今天提醒，往台東方向的3.5噸以上大貨車行至草埔隧道屏東端時，注意路段指引標誌行駛外側車道、右轉台9戊線（舊台9線），避免誤闖草埔隧道而遭罰；另外為了機慢車行車安全，路口設有機慢車專用管制號誌及專用車道，也請行駛專用車道。

屏東縣警局交通隊表示，草埔隧道屏東端出口一出隧道就是草埔社區，是縮減未拓寬路段，且南下3車道至草埔橋路口縮減為1車道，研判往屏東車流量大時，可能回堵至隧道內，為維持行車安全，已與交通部公路總局第三區養護工程處預擬多項交通疏導管制措施。

包括台9線、台9戊線互為替代道路，若台9線於草埔隧道往台東方向（北上）車流回堵時，員警會在隧道屏東端出口指引民眾行駛台9戊線；若隧道往屏東方向（南下）車流回堵至台9線、台9戊線交岔口時，警方將派員疏導車流。

車流回堵至隧道內時，將請道路主管機關提早在台東知本到安朔端控制號誌、加長紅燈秒數，調整南下進入草埔隧道的車流量，同時強迫車流改走台9戊線。

屏東縣政府警察局長葉明潭表示，草埔隧道全長4.6公里，若發生事故將增加救援及處理人員的危險性及困難度，基於隧道內安全考量，必須保持暢通。警方將採嚴格疏導管制措施，用路人可透過「屏東好交通APP」、「屏東縣即時路況網」，或上「屏東縣政府警察局交通隊」網站或臉書查詢最新消息。（編輯：）1090121