武漢肺炎移入台灣首例 政院：縝密追蹤同機旅客

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）中國武漢肺炎疫情擴散，台灣出現首例確診病例。行政院今天表示，這個案例是由患者主動向機場檢疫人員申報，與國內民眾沒有進一步接觸；將針對同機旅客進行縝密追蹤，全力防堵疫情擴散。

中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的病例。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）向中央社記者表示，行政院稍早接獲疾管署第一時間回報此案例，已嚴格要求疾管署等相關部會針對與該名患者同機的乘客與機組人員進行縝密追蹤，全力防堵疫情擴散。同時，也指示衛福部、疾管署隨時向社會大眾更新最新疫情，在維護患者隱私前提下，把可公布的資訊透明化，以減少民眾疑慮。

她表示，政府戒慎恐懼、戰戰兢兢，做好完善的準備，盼把傷害降到最低；也已經指示疾管署備妥口罩因應，呼籲民眾不用過度恐慌。

Kolas指出，政府盡全力守護人民健康，積極執行檢疫措施。這個病例即是在機場檢疫機制建立後，經疾管署積極宣導，由患者主動向機場檢疫人員申報的案例；該名患者在降落後即自行向政府通報，與國內民眾沒有進一步接觸，到目前為止已經退燒。（編輯：蘇志宗）1090121