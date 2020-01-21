台商返台確診武漢肺炎 全球首例非中國籍病患

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心21日晚間舉行記者會，指揮官、衛福部長陳時中（圖）證實，有一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，提醒國人非必要應避免前往中國武漢地區，呼籲民眾平時勤洗手、戴口罩，避免出入人口密集的地方。中央社記者張皓安攝 109年1月21日

（中央社記者陳偉婷台北21日電）台灣出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，為55歲台商，是全球首例非中國籍確診個案。指揮中心掌握個案密切接觸者共46名，其中包含12名機組員、34名同機乘客。

衛福部長陳時中表示，雖然台灣出現首例確診個案，但個案直接從飛機上就被後送、隔離，沒有接觸一般民眾，請民眾不要恐慌。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天晚間宣布，台灣出現首例境外移入武漢肺炎個案，為居住南部的55歲女性，平常在武漢工作，昨晚從武漢搭機回台，有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，主動告知檢疫人員，今天採檢確認。

武漢肺炎目前在泰國、日本、韓國都有境外移入，但都是中國籍。疾管署副署長莊人祥證實，台灣的境外移入個案，為全球首例非中國籍病例。目前中國疫情也有持續人傳人可能。

疾管署防疫醫師黃婉婷說，台灣確診個案是在登機檢疫時被發現，她搭機全程幾乎都有自主戴口罩，從冠狀病毒的傳播能力和途徑判斷，密切接觸者匡列機上5排乘客及機組員。總共有46名接觸者，其中12人為機組員，34人為乘客，需觀察14天。

疫情指揮中心指揮官周志浩表示，12名機組員目前沒有要求要暫停工作，因從日本經驗得知，日本個案的接觸者已追蹤10多天，都沒有人發病，顯示傳染力可以先觀察。

黃婉婷也強調，依一般冠狀病毒特性，發病前沒有傳染力。

台灣有確診病例後，指揮中心提升武漢旅遊疫情建議到第三級警告，提醒民眾沒有必要應避免前往武漢。

世界衛生組織（WHO）也表示，2019新型冠狀病毒可能具備持續人傳人能力。指揮中心認為，中國新型冠狀病毒感染引發的肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，將持續統籌整合各部會資源與人力、加強國際機場、小三通港埠檢疫措施以及民眾的風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬的相關假訊息發生，降低民眾恐慌。（編輯：張雅淨）1090121