武漢肺炎台出現確診首例 鴻海返台員工無異常

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，在中國大陸擁有生產據點的鴻海表示，自武漢返台員工，公司端都有逐一瞭解情況，目前沒有發生異常。

中央流行疫情指揮中心今晚宣布，1名台灣女性返台時主動通報並確診武漢肺炎，個案為居住南部50多歲女性，在中國大陸武漢工作。

在中國大陸設有多個廠區生產據點的鴻海集團，將於22日在南港展覽館舉行年度愛心嘉年華活動，屆時將有來自包括中國大陸返台的員工參與活動。

鴻海今天晚間表示，從武漢返台的員工，公司端都有逐一瞭解情況，目前沒有發生異常。

鴻海並表示，愛心嘉年華活動當天，醫護站將備3萬個成人口罩、3000個兒童口罩及乾洗手液，供員工與眷屬索取使用，現場還備有額溫槍、耳溫槍協助測量體溫。

鴻海指出，配合衛生福利部疾病管制署公告，公司持續對所有員工防疫宣導，提醒員工務必留意自身健康狀況，勤洗手、戴口罩，做好自主健康管理。

鴻海內部人士透露，此次愛心嘉年華活動除了鴻海在台灣的員工及眷屬參加外，還包括富智康（FIH）、鴻騰六零八八精密科技（FIT）、工業富聯（FII）、以及其他各次集團的員工和眷屬參與，人數將高達3.5萬人。（編輯：趙蔚蘭）1090121