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中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現武漢肺炎確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情專區4/31

武漢肺炎疫情 世衛：未來幾天可能出現更多病例

最新更新：2020/01/21 22:06

（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）世界衛生組織今天表示，關於新型冠狀病毒傳播方式尚未有明確結論，但根據經驗及中國疫情分析可能出現人傳人，預計未來幾天可能會有更多病例，呼籲所有國家做好防備。

防疫資訊

中國武漢華南海鮮市場從去年12月起爆發不明原因肺炎。這種2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）已擴散至北京、深圳、上海等地，且鄰近的泰國、日本及南韓等國也出現確診病例。台灣今天證實首例確診。

世衛組織（WHO）發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問，針對新型冠狀病毒傳播方式，強調仍有許多要理解的地方，目前尚不足以針對傳播方式、臨床特徵、嚴重及擴散程度或來源作出明確結論。

但他也表示，根據以前疾病經驗，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗，以及對中國疫情資訊的分析是可能發生人傳人（human to human transmission is likely occurring）。

世衛呼籲所有國家持續做好防備。並表示1月10日曾發布旅遊建議，認為目前沒有理由限制旅行或貿易。但如果情況升級，世衛組織會對前往的風險提供指導。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）明天將召集緊急委員會開會，聽取成員們的建議後，決定是否宣布將2019-nCoV列為國際關注公共衛生緊急事件。（編輯：陳惠珍）1090121

中央流行疫情指揮中心21日晚間召開記者會，衛福部長陳時中（左2）證實，一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，成台灣首例確診個案，目前已在隔離治療中。中央社記者張號安攝 109年1月21日
中央流行疫情指揮中心21日晚間召開記者會，衛福部長陳時中（左2）證實，一名台灣女性自中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，成台灣首例確診個案，目前已在隔離治療中。中央社記者張號安攝 109年1月21日
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