台女武漢肺炎 專家：無明確接觸史重大警訊

台灣現首例境外移入武漢肺炎，防疫專家何美鄉（圖）21日說，這名確診個案揭示「沒有明確接觸史也會染病」，這是重大警訊。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北21日電）台灣現首例境外移入武漢肺炎，防疫專家何美鄉今天說，這名確診個案揭示「沒有明確接觸史也會染病」，這是重大警訊。感染症專家黃高彬說，民眾無須恐慌，要做好個人健康管理。

台灣首名確診的武漢肺炎病患是在武漢工作的台灣女性，有內分泌性病史，1月11日出現咳嗽、喉嚨痛、身體虛弱等症狀，沒有去過當地市場，也沒有接觸到禽鳥或食用野味。因對當地醫療沒有信心，發病後第9天，也就是20日晚間搭飛機從武漢到桃園機場；病患在機上幾乎全程配戴口罩，僅在吃飯時有拿下來。

疾管署防疫醫師黃婉婷今天表示，中國武漢肺炎疫情可能持續性人傳人，且有社區傳染；台灣確診首名境外移入個案的感染源「可說是人傳人」。

曾參與抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的中研院生醫所兼任研究員何美鄉晚間接受聯訪時表示，從台灣這名確診病例可得知，沒有明顯接觸史的人也可能感染武漢肺炎，個案沒有傳統市場接觸史，也沒有親人染病，代表沒有親密接觸的感染源，究竟是從何感染，「這是蠻大的警訊」。

何美鄉也建議，因中國各省陸續都有傳出病例，且可能有輕微症狀或還沒發病的人，疾管署應考慮擴大通報檢驗範圍，有中國旅遊史，有發燒、呼吸道症狀就應該採檢。

何美鄉也說，中國現在疫情不夠透明，感染源也不明確，如果需要台灣防疫專家支援，她願意幫忙。

疾管署副署長莊人祥（圖）表示，世界衛生組織22日會舉行緊急會議，疾管署會據此評估調整防疫作為。中央社記者張皓安攝 109年1月12日

疾管署副署長莊人祥表示，目前國際武漢肺炎確診個案都與武漢旅遊有關，若現在就要擴大到全中國旅遊史，有發燒呼吸道症狀就要隔離採檢，「太早了」，且檢疫量能也是問題。

莊人祥說，明天世界衛生組織會舉行緊急會議，疾管署會據此評估調整防疫作為。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，台灣目前雖有確診個案，但民眾不需恐慌。疾管署的檢疫和疫調有值得驕傲之處，可以在機場抓到病例，及早監測隔離，可避免疫情擴大。但隱憂可能是與確診個案同班機的接觸者，不清楚確診個案有沒有在機上走動、咳嗽等，同機接觸者應做好自主管理。

黃高彬也提醒，民眾應做好個人衛生，到人多處戴口罩，勤洗手，且避免去中國，不要接觸野生動物。（編輯：陳清芳）1090121