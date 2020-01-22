世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚

（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）2019新型冠狀病毒疫情擴大，世界衛生組織（WHO）今天將開會決定是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。過往世衛疫情史上僅做出5次類似宣告。

世衛組織將在緊急委員會議後召開記者會，目前了解記者會預定在日內瓦當地晚間約7時舉行。世衛一旦決定宣告，代表疫情有擴散風險需立即採取行動。

2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）肺炎疫情在中國持續蔓延，已經擴散至北京、深圳、上海等地，確診病例達291起，並已有6人死亡。鄰近的泰國、日本及南韓等國已有確診病例，台灣及美國21日也出現首例確診病例。

世衛西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）21日發布聲明說：「有關新通報感染病例的資料顯示，如今可能有持續人傳人現象。」

世衛總部發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）則表示：「今後幾天中國其他地區預期會出現更多病例，其他國家可能也是。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天將在日內瓦召集緊急委員會會議，評估近期在中國及周邊國家發生的新型冠狀病毒疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），並聽取專家對控制疫情建議。

由於2003年亞洲爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）造成嚴重衝擊，2005年世界衛生大會（WHA）通過國際衛生條例（IHR）協定，各國共同預防和應對公共衛生危機。

IHR中明訂「國際關注公共衛生緊急事件」，指的是疾病傳播對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調採取應對。

若被定調為「國際關注公共衛生緊急事件」代表公共衛生發生嚴重、突然、不尋常、意外等事件；且很可能超出受影響國國界；需要立即採取國際行動的事件。

世衛史上曾5次宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，分別是2009年的H1N1新型流感、2014年小兒麻痺病毒、2014年西非伊波拉疫情、2016年茲卡病毒、及2019年剛果民主共和國伊波拉疫情。其中伊波拉疫情有2次。

若被確認為「國際關注公共衛生緊急事件」，世衛會發布一系列包括確診、隔離和治療的詳細計畫，協調各國採取國際應對措施，並視乎情況考慮對疫情地區實施旅遊限制。

以2019年剛果伊波拉疫情為例，在宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」後，緊急委員會提出一系列建議，認為受影響的國家應進行跨界檢查、監測所有地區病例。

另面臨伊波拉風險的國家，則建議提高發現和管理病例的能力，並掌握可預測疾病傳播風險的人口流動和社會動態情況；以及展開藥物和疫苗等防範措施。

針對新型冠狀病毒，世衛1月10日曾發布聲明認為目前沒有理由限制旅行或貿易，但如果情況升級，世衛會對風險地區提供旅遊建議，令外界關注中國疫情地區是否會面臨旅遊限制建議。（編輯：林憬屏）1090122