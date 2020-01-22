新加坡加強武漢肺炎防疫 2類病患皆須隔離

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）新加坡衛生部宣布，即日起凡曾到訪中國後，兩周內出現肺炎症狀的兩種患者都將被隔離在醫院內，以防治武漢肺炎而採取更嚴謹的措施。

新加坡「聯合早報」報導，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）可人傳人獲得證實後，新加坡衛生部昨天也擴大可疑病例的定義範圍，並將防範管制鎖定兩類患者，包括肺炎症狀出現前的兩周內曾到過中國，以及急性呼吸道感染症狀出現前的兩周內去過中國任何一家醫院，都必須在醫院隔離。

此前，只有最近曾去過武漢的疑似病例才會被隔離，以防病毒傳播。

新加坡衛生部表示，一旦發現符合上述的可疑病例，患者最好立即到醫院接受進一步檢查，同時也提醒醫護人員嚴格執行傳染控制與預防措施。

新加坡衛生部幾乎每天都根據最新進展調整政策，包括1月20日宣布，將擴大樟宜機場的入境體溫檢測措施，對所有從中國入境新加坡的乘客進行體溫檢查，並分發相關健康告示傳單。另外，在機場、陸路和海路關卡也張貼告示以提醒所有旅客。

新加坡航空公司和廉價航空酷航也提醒乘客，一旦感到身體不適，應盡快就醫。

目前，酷航每天有一個航班從武漢直飛新加坡，飛機上已有消毒劑、手部消毒液和口罩，以減少疫情傳播風險。

截至昨天下午3時，新加坡衛生部沒接獲新的可疑病例通報，早前發現的7宗疑似病例，已證實和新型冠狀病毒無關。（編輯：陳惠珍）1090122