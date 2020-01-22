菲律賓傳武漢肺炎疑似病例 檢驗結果23日出爐

（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）一名來自中國湖北武漢市、12日抵達菲律賓宿霧市的5歲男童出現疑似武漢肺炎症狀，檢體已送往澳洲檢驗，結果預定23日出爐。若確診，將成為菲律賓首例確診的武漢肺炎病例。

綜合菲國媒體今天報導，菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）21日表示，這名男童與母親一起來到菲律賓，抵達宿霧（Cebu）前就出現發燒、喉嚨發炎、咳嗽等症狀。

杜克說，目前已排除男童感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或中東呼吸症候群（MERS）；檢體已被送往澳洲，檢驗患者感染的冠狀病毒株是否為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

他表示，男童已退燒但仍在咳嗽，目前狀況穩定。男童母親未出現類似症狀。

菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，保險起見，他們正試圖聯繫男童來菲時機上前後4排座位的旅客。

同時，菲國衛生部正監測其他3名從中國抵達卡利波（Kalibo）國際機場的中國公民身體狀況。

杜克說，他們出現類流感症狀，但不符合世界衛生組織（WHO）對新型冠狀病毒暫行準則（interim guidelines）的病例定義。

卡利波機場是進出菲國觀光勝地長灘島（Boracay）主要門戶，而中國是菲律賓第2大旅客來源國，去年1到10月，有149萬9524人次中國旅客造訪菲律賓；2018年有125萬5258人次中國旅客抵菲。

杜克說，這3名旅客分別是來自上海市的29歲女子、3歲女童和來自重慶市的65歲男子，目前都已出院。他們未曾造訪武漢，也沒有與武漢肺炎、SARS患者或患病動物接觸的經歷。（編輯：韋樞）1090122