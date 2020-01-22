中國男童發燒急診離境 高市：非武漢肺炎

（中央社記者陳朝福高雄22日電）來台到高雄旅遊的1名中國大陸男童發燒到醫院急診後，自行離境，引發關切。高雄市衛生局今天表示，這名男童快篩為A型流感陽性確診，不是新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。

媒體報導指有醫護人員在網路社群爆料，昨天一對陸客帶著9歲男童就診，被醫院要求隔離，但他們竟趁院方不注意偷偷逃走，讓醫護人員氣得大罵「去別的國家殘害別人家！」引起外界關切。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名發燒攝氏約39度男童，經醫師進行快篩A型流感確診，父母已帶小孩離境；另外，有1個疑似病例快篩A流、B流皆為陰性，因發燒達38.5度，為求慎重轉送負壓病房隔離觀察，目前檢體送驗中。

對於醫護人員在網路社群的發言，可能涉及違反醫療法和傳染病防治法與社會秩序維護法等，高雄市衛生局研擬究責。

中國大陸武漢肺炎疫情擴散，台灣昨天出現首例確診病例就是從武漢移入。高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立民生醫院等已啟動各項防疫措施，並配合中央及高雄市衛生局疾病管制政策進行個案通報處置流程，依規定執行通報、採檢、隔離治療的防疫演練。

高雄市立民生醫院再次呼籲，如果近期民眾有從武漢或中國大陸等地入境時出現發燒症狀，請務必戴上口罩盡速就醫；另一般社區民眾出入公共場所請戴口罩並勤洗手，避免遭受感染導致疫情擴散。（編輯：陳清芳）1090122