過年別當沙發馬鈴薯 每週5天至少動30分鐘保健

（中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電）春節期間多吃也要多運動，別當沙發馬鈴薯，根據世界衛生組織報告，全球1/4成人身體活動不足，建議每週5天至少做30分鐘中等強度活動，或一週至少75分鐘高強度活動。

據世界衛生組織（WHO）定義，身體質量指數（Body Mass Index, BMI）指數大於25為超重、大於30為肥胖。2016年，全球18歲以上成年人有逾19億人口超重、6億5000萬人肥胖，而超重及肥胖會影響健康，例如心血管疾病、糖尿病及骨關節炎等疾病。

而減輕超重及肥胖的作法，除飲食限制外，身體應定期活動，根據WHO 2018年報告，全球1/4成年人身體活動不足，2019年也評估全球80%以上青少年沒有達到每天至少60分鐘身體活動標準。

根據WHO的定義，身體活動是由骨骼肌肉產生需要消耗能量的任何身體動作，其中包括工作期間的活動、遊戲、家務、旅行和休閒娛樂活動等。

而身體活動與「鍛鍊」不同。鍛鍊是身體活動的一部分，涉及有計畫、有條理和反覆的動作。

WHO建議5歲至17歲兒童和青少年，每天應至少進行60分鐘中等強度到高強度身體活動；而18歲至64歲成人則是每週5天都應至少有30分鐘的中等強度身體活動，或一週至少75分鐘的高強度活動。

中等強度活動指心跳加快，包括快走、跳舞、園藝、家務、帶寵物散步等，而高強度身體活動則是造成呼吸急促，包括跑步、上坡快走、快速騎自行車、有氧運動、體育運動等。

但身體活動的強度取決於個人健康程度，因此仍應因人而異。

WHO認為規律性地從事諸如步行、騎自行車或跳舞等身體活動對健康大有助益，可降低心血管疾病、糖尿病和骨質疏鬆的風險。與有充分身體活動者相較，活動不足者的健康風險較高，過年期間最好適時起來動一動，別當沙發馬鈴薯。（編輯：陳永昌）1090123