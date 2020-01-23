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南門市場搬臨時新家 舊雨新知捧場生意回溫

最新更新：2020/01/23 13:06
因捷運萬大線施工，南門市場暫時搬到杭州南路臨時中繼市場，農曆新年前買氣回升，採買人潮湧現。中央社記者潘智義攝 109年1月23日
因捷運萬大線施工，南門市場暫時搬到杭州南路臨時中繼市場，農曆新年前買氣回升，採買人潮湧現。中央社記者潘智義攝 109年1月23日

（中央社記者潘智義台北23日電）南門市場的年味是許多老台北人從小的記憶，雖然配合捷運萬大線改建，已在去年10月搬遷至杭州南路的臨時中繼市場。儘管不少攤商說舊址生意較好，但新址過年前的消費熱度已出現明顯回升。

來南門中繼市場新址的消費者以老顧客居多，一位老顧客說，因為新址有停車場，自己開車來採買年貨反而更方便；不過，由於舊址附近有捷運站，也有很多老顧客自舊址搭接駁車到中繼市場。

行駛南門市場舊址至臨時中繼市場新址的接駁車司機表示，過年前有安排多輛接駁車行駛，越接近過年搭乘人數越多，上午排隊搭車的人明顯較多。

老顧客雖多，但到臨時中繼市場的新顧客也大有人在。有一對年輕夫婦帶著小孩來消費，當記者問他們以前是否在舊的南門市場買過東西，得到的答案竟是，舊的南門市場從沒去過，不過，新址也是第一次來。

對於中繼市場的環境，店家與顧客普遍認為較舊址乾淨，也較寬敞，受訪消費者對於多數商品的價格也感到滿意。

南門市場知名熟食億長御坊店家表示，雖然中繼市場比較新、也較寬敞，還有接駁車自舊址接送消費者，但因舊址有捷運站，交通便利，買氣還是比新址好，不過新址有停車場，自行開車前來的人較多。

店家說，來到臨時的中繼南門市場新址，熱賣商品東坡肉、醬鴨、蔥燒鯽魚、冰糖蓮藕等，也和舊址一樣，依然堅持每天銷售的熟食都採用新鮮食材，不放防腐劑。

徐家點心指出，農曆新年前，八寶飯、八寶芋泥、年糕、鬆糕賣得特別好；搬來中繼市場之後，接近過年時業績還是一樣不錯。

萬有全金華火腿表示，舊址銷量真的比較好一點，從去年10月搬到新址，直到今年1月近農曆新年時，銷量才跟上舊址時的銷量，每天攤上陳列的臘肉都可賣完，今年除夕當天也將一如往常，照常營業到下午2至3時打烊。

金華火腿店家說，因祖籍是金華，所以產品以金華火腿、臘肉製品為主，但也賣煙燻湖南臘肉，及較甜的廣式臘肉，年貨還是消費者過年前採買的重心。（編輯：張良知/楊凱翔）1090123

圖為南門市場舊址，1948年後，附近有很多政府機關，當時官員以江蘇省、浙江省人為多，江浙菜遂成為南門市場的主流，外省籍顧客會到南門市場購買食物，同時尋找家鄉味。中央社記者潘智義攝 109年1月23日
圖為南門市場舊址，1948年後，附近有很多政府機關，當時官員以江蘇省、浙江省人為多，江浙菜遂成為南門市場的主流，外省籍顧客會到南門市場購買食物，同時尋找家鄉味。中央社記者潘智義攝 109年1月23日
「上市場」買菜是多數人共同的生活經驗，南門市場不只勾起老台北人的美味回憶，熟食更是受到上班族喜愛。中央社記者潘智義攝 109年1月23日
「上市場」買菜是多數人共同的生活經驗，南門市場不只勾起老台北人的美味回憶，熟食更是受到上班族喜愛。中央社記者潘智義攝 109年1月23日

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