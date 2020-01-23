伍子胥一夜白頭有根據 台灣人研究：壓力讓頭髮變白

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）相傳1793年法國瑪麗皇后被送上斷頭台前頭髮一夕變白，中國古代也有伍子胥一夜白頭的說法，現在這些故事都有了科學根據。台灣科學家研究證實，壓力確實會造成頭髮快速變白。

路透社報導，科學家一直不清楚是什麼生物機制造成頭髮快速灰白，但任職於哈佛生物與醫學院的台灣籍副教授許雅捷（Ya-Chieh Hsu）今天表示，一夜白頭的原因終於找到了：這都是身體在遇到危險時，會有所謂的「戰或逃」反應造成。

研究人員使用老鼠實驗觀察壓力怎麼影響製造黑色素細胞（melanocyte）的頭髮毛囊幹細胞。他們原本懷疑或許是壓力導致免疫攻擊鎖定黑色素幹細胞，但這種假說未獲證實，因此研究人員轉而探究是不是俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇在壓力下升高造成，最後也沒能證實。

直到現在，研究人員終於發現身體主宰「戰或逃」反應的交感神經系統扮演重要角色。交感神經是一套會通往身體各處包括皮膚的神經系統，像緞帶般環繞毛囊，也非常接近黑色素幹細胞。

研究人員發現，讓老鼠經歷短期痛苦或處於實驗室的壓力環境時，牠們的交感神經就會釋放「去甲基腎上腺素」（chemical norepinephrine），而毛囊幹細胞會接收這種腎上腺素。

哈佛大學幹細胞與再生生物學副教授、哈佛幹細胞機構（Harvard Stem Cell Institute）計畫主持人許雅捷表示：「正常情況下，頭髮再生時，幹細胞會有部分轉化為製造色素、讓頭髮有顏色的細胞，但這些細胞暴露於交感神經的去甲基腎上腺素時，會全部活化，轉化成色素製造細胞。」

「也就是說，沒有幹細胞會留下來，短短數天內，再生色素的幹細胞庫就會枯竭，一旦這些幹細胞流失，色素就無法再生了。」

研究刊登於「自然」（Nature）期刊。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1090123