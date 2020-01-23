沙烏地阿拉伯：對自中國入境旅客進行篩檢

（中央社記者何宏儒安卡拉23日專電）中國爆發武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疫情，已確診17例死亡。沙烏地阿拉伯衛生部宣布，開始對從中國入境的旅客進行篩檢，以確保安全。

沙烏地英文報「阿拉伯新聞報」（Arab News）今天報導，沙烏地衛生部22日宣布對從中國直航或非直航入境旅客進行篩檢。

衛生部並協調沙烏地民航總局（General Authority of Civil Aviation），建議將前往受到疫情波及城巿的旅客避開巿場、活體或死亡動物、動物製成產品。

沙烏地衛生部在聲明中指出，將與世界衛生組織（WHO）保持聯繫，密切掌握疫情。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述台北市立聯合醫院中興院區感染科主任呂嘉峰指出，目前仍不清楚武漢肺炎的死亡率高低，因此無從得知其危險程度，「死亡率可能不會像2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）估達10%那麼高」。

由於迅速且精確地偵測新型冠狀病毒，並已經掌握病毒的基因序列，他認為疫情很可能獲得控制。

武漢肺炎疫情升溫，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）22日表示，已設置紅外線攝影機對入境旅客進行篩檢，如果有來自中國的疑似案例抵達土耳其，將會以專用救護車送到指定醫院進行隔離。

他強調，土耳其目前沒有發現有感染此一新型冠狀病毒的病患，也沒有可能爆發疫情的風險。（編輯：陳惠珍）1090123