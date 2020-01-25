柯文哲致謝澳洲政府 動物園繁殖4無尾熊寶寶

台北巿長柯文哲（右）與澳洲辦事處代表高戈銳（左）25日到動物園出席無尾熊活動發送紅包，柯文哲表示，澳洲發生森林大火，到現在還沒完全解決，做為友邦國家，必須表達關心並捐款，也呼籲民眾做環保。中央社記者劉世怡攝 109年1月25日

（中央社記者劉世怡台北25日電）大年初一，台北巿長柯文哲今天到動物園出席無尾熊活動發送紅包，致詞感謝澳洲政府過去幾年給予無尾熊進行交配繁殖，使目前動物園有4隻無尾熊寶寶，也對澳洲森林大火事件，呼籲做環保及捐款。

澳洲辦事處代表高戈銳致詞則說，今天舉辦「無尾熊2020賀新年暨關懷澳洲森林大火愛心活動」，是慶祝台澳野生動物方面的合作，尤其是無尾熊的保育，澳洲面臨森林大火有將近3個台灣的面積被燒光，獲得各界很多善款，澳洲很快就會回復，現在的最好的方式，就是去澳洲旅遊或訪問等，澳洲辦事處今年主題是探索澳洲探索台灣，歡迎台灣人到澳洲探索自然環境、文化、食物等。

柯文哲指出，台北巿動物園在民國88年引進無尾熊，感謝過去幾年，澳洲政府給予無尾熊才可以交配繁殖，而沒有近親繁殖，維持品種的健康，去年台北巿動物園有新誕生5隻無尾熊，其中1隻陣亡，其他4隻好好的，祝福牠們平安長大；另外，澳洲從去年9月發生森林大火，到現在還沒完全解決，做為友邦國家，必須表達關心並捐款，也呼籲民眾做環保。

柯文哲在活動前接受聯訪，針對武漢肺炎議題指出，台灣確診現在有3例，應該還會增加，他看到的資料，以前SARS是到發燒才會開始傳染，如果武漢肺炎還沒有發燒就開始傳染，這會很麻煩，必須要想出一個新的篩檢辦法；他昨天去聯合醫院時有指示，篩檢要比照之前SARS方式，但因為武漢肺炎有非典型案例，篩檢部分須找出新的方法。

柯文哲說，對於武漢肺炎，呼籲民眾戴口罩以及勤洗手。

媒體提問，前民進黨高雄市議員陳信瑜接任台北市勞動局長，陳女曾是謝長廷的助理，用人考量？婦女新知基金會等團體反對陳女出任，指她反同色彩濃厚？

柯文哲答稱，台北巿政府用人，通常不太看背景，是看她的應對進退以及職務的熟悉度，這次有經過遴選過程，經委員投票通過；台北巿政府民政局是第一個落實同志友善政策，還聲請釋憲，同樣道理，政府不能說反同的，就不能用了，在團隊裡有挺同及反同，應以共融社會的概念來面對台灣的問題。

柯文哲另外舉例，北巿府的局長從新黨到民進黨都有，然後三個副巿長，有國民黨、民進黨、親民黨背景，對他來說，他不太在意背景，三個副巿長每天開晨會時也還好，不要因特定立場而不用人。

媒體提問，副巿長黃珊珊常曝光，是否為巿長接班人？柯文哲說，黃珊珊主要是管理商場的事，當巿長的他沒辦法每場活動都到，副巿長也要幫忙跑腿（出席活動）。

被問到下午有宮廟行程，早上總統蔡英文先去，行程排很開？柯文哲說，宮廟的態度，當然希望人人好，希望大家都可以來，「我是人家方便就好，人家叫我幾點去，我就幾點去」，他祈求風調雨順、國泰民安。（編輯：張銘坤）1090125